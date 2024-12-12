Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Сегодня в Липецке: бессмертная музыка, японская красота, каждого шестого липчанина уже обманули по телефону
Общество
321
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: бессмертная музыка, японская красота, каждого шестого липчанина уже обманули по телефону
Представляем вам информационную картину наступившего дня.
В Липецке опять потеплеет, температура днём составит от 0 до -2 градусов. Без существенных осадков.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Горького, 1; Коммунальной, 14, 14а; М.И. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74; Торговой, 2, 4.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах
50 лет НЛМК, 1, 1а, вл. 2, 8 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Елецкой, 8а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 11. Терпеть без удобств придётся и жителям частного сектора на улицах 9 января, Буденного, Елецкой, Зоологической, Индустриальной, Лескова, Павлова, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улицы Баумана, а впосёлке Дачном обитатели домов на улице Центральной, 6, 22.
С 9:00 до 16:00 отключат электроэнергию на улицах Барашева,. 1, 7; Коммунальной, 12; Первомайской, 59, 59а; Полиграфической; а также на площади Коммунальной, 41. С 9:00 до 12:00 обесточат улицы 40 лет Советской Армии, 31а; 50 лет НЛМК, 39; В. Скороходова, 21; М.И. Неделина, д. 2а, 3, 4в, 4г.
Пробки
В пятницу на улицы хоть не выезжай. Длинные пробки собираются прямо с утра, а после обеда по городу и вовсе не проехать. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если реагировать на них быстро, то есть шанс проскочить.
Музыка, которая бессмертна
Грандиозный концерт пройдёт в 19:00 в зале «Унион» в рамках фестиваля «Mozart fest» (6+).
Свадебный переполох
Липецкий государственный академический театр им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) приглашает в 19:00 на спектакль «В день свадьбы» по пьесе В. Розова (16+).
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.
Красота по японски
В 17:00 в малом зале Липецкого историко-культурного музея (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка «Красота по-японски» (6+).
На ней будут представлены подлинные экспонаты из частной коллекции, созданные мастерами «Страны восходящего солнца» в период с XVIII до середины XX века, например - свитки «какэмоно» и гравюры «укиё-э».
Рисунок предоставлен Липецким краеведческим музеем
Выставка продлится до 30 марта 2025 года.
Документальное кино
Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 18:00 на просмотр цикла фильмов документальных «Судьба Отечества» (6+).
Фото vk.com/lib48ru
Вход свободный.
Каждого шестого липчанина уже обманули по телефону
17% липчан рассказали в опросе SuperJob, что попадались на удочки телефонных мошенников. 4% пожаловались, что их обманывали неоднократно, 13% - один раз.
19% жителей Липецка рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, 25% - раз в неделю.
Очередная рабочая неделя подошла к концу, скоро бегом промчится и весь январь. Чтобы жизнь не проходила мимо вас, нужно следить за новостями. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
2
0
0
1
0
Комментарии