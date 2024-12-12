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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: бессмертная музыка, японская красота, каждого шестого липчанина уже обманули по телефону

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Около нуля

В Липецке опять потеплеет, температура днём составит от 0 до -2 градусов. Без существенных осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Горького, 1; Коммунальной, 14, 14а; М.И. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74; Торговой, 2, 4.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах
50 лет НЛМК, 1, 1а, вл. 2, 8 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Елецкой, 8а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 11. Терпеть без удобств придётся и жителям частного сектора на улицах 9 января, Буденного, Елецкой, Зоологической, Индустриальной, Лескова, Павлова, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улицы Баумана, а впосёлке Дачном обитатели домов на улице Центральной, 6, 22.

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С 9:00 до 16:00 отключат электроэнергию на улицах Барашева,. 1, 7; Коммунальной, 12; Первомайской, 59, 59а; Полиграфической; а также на площади Коммунальной, 41. С 9:00 до 12:00 обесточат улицы 40 лет Советской Армии, 31а; 50 лет НЛМК, 39; В. Скороходова, 21; М.И. Неделина, д. 2а, 3, 4в, 4г.

Пробки

В пятницу на улицы хоть не выезжай. Длинные пробки собираются прямо с утра, а после обеда по городу и вовсе не проехать. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если реагировать на них быстро, то есть шанс проскочить.


Музыка, которая бессмертна

Грандиозный концерт пройдёт в 19:00 в зале «Унион» в рамках фестиваля «Mozart fest» (6+).

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Сегодняшние зрители услышат «Реквием» - самое загадочное произведение композитора, которое обретёт новую жизнь на липецкой сцене, благодаря мастерству исполнителей. Для вас выступят симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова, Липецкий камерный хор, возглавляемый заслуженным артистом России Игорем Цилиным, Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, художественным руководителем которого является заслуженный деятель искусств России профессор Владимир Козляков.

Свадебный переполох

Липецкий государственный академический театр им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) приглашает в 19:00 на спектакль «В день свадьбы» по пьесе В. Розова (16+).

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Пьеса была написана в начале 1960-х годов. Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь жениха - Клавдия...

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.

Красота по японски

В 17:00 в малом зале Липецкого историко-культурного музея (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка «Красота по-японски» (6+).

На ней будут представлены подлинные экспонаты из частной коллекции, созданные мастерами «Страны восходящего солнца» в период с XVIII до середины XX века, например - свитки «какэмоно» и гравюры «укиё-э».

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Рисунок предоставлен Липецким краеведческим музеем

«Какэмоно» – особым образом смонтированный вертикальный свиток, используемый для демонстрации картин, каллиграфических надписей и рисунков. «Укиё-э» – гравюра на дереве. Всё это удачно дополнят куклы «хина нингё» из фондов Липецкого историко-культурного музея. Так же откроют интерактивную зону «Сад камней».

Выставка продлится до 30 марта 2025 года.

Документальное кино

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 18:00 на просмотр цикла фильмов документальных «Судьба Отечества» (6+).

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Фото vk.com/lib48ru

Речь на экране пойдёт об истории, культуре, знаменитых земляках, легендах и природе Липецкого края. Вы совершите кинопрогулку с председателем Липецкого областного краеведческого общества Александром Клоковым и посетите сердце старого Липецка — древнее городище, узнаете о сложной судьбе Древне-Успенской церкви, услышите легенды липецких подземелий, увидите, как начиналось возрождение Свято-Тихоновского монастыря, именуемого задонским скитом.

Вход свободный.

Каждого шестого липчанина уже обманули по телефону

17% липчан рассказали в опросе SuperJob, что попадались на удочки телефонных мошенников. 4% пожаловались, что их обманывали неоднократно, 13% - один раз.
19% жителей Липецка рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, 25% - раз в неделю.

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Вот что любопытно: в России ведь живут самые умные граждане (это же несомненно!), тогда почему именно среди российского населения самый большой процент граждан, попадающихся на удочки разводил. Всё-таки люди с деньгами и желающие заполучить эти деньги «сравнительно честным путём» имеются в каждом государстве, а острее всего проблема стоит именно у нас. Мы тут подумали и нашли весьма скрепное объяснение: должно быть, и телефонные мошенники у нас тоже – самые умные. И, стало быть – успешные.

Очередная рабочая неделя подошла к концу, скоро бегом промчится и весь январь. Чтобы жизнь не проходила мимо вас, нужно следить за новостями. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

Сегодня в Липецке
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