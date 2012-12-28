Отели и лагеря Анапы начали готовиться к летнему сезону на фоне ЧП с разливом мазута

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Спустя месяц после разлива мазута на побережье Анапы местные жители продолжают очищать пляжи от загрязнений.