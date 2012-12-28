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сегодня, 11:33
Отели и лагеря Анапы начали готовиться к летнему сезону на фоне ЧП с разливом мазута
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Спустя месяц после разлива мазута на побережье Анапы местные жители продолжают очищать пляжи от загрязнений.
В январе на пляжах курорта продолжается уборка мазута, разлившегося после крушения в Керченском проливе в декабре 2024 года двух танкеров с топливом. Мазут попал в первую очередь на побережье Краснодарского края в районе Анапы.
Сотрудники отелей в Анапе ежедневно собирают частички мазута с пляжей. Для расчистки используют специальную технику, которая просеивает песок.
В 2025 году о предстоящем летнем сезоне в Анапе заговорили как никогда рано.
Можно ли будет отдыхать на этих пляжах предстоящим летом, пока неясно — перспективы сезона будут зависеть от темпов очистки. Экс-министр экологии и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что пляжи в Краснодарском крае, загрязненные мазутом, нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон.
Сейчас на первый взгляд пляжи выглядят чисто, но мазут проник глубже в песок. Во время шторма море вновь приносит на берег мелкие фракции мазута. Бороться с ними сложнее — для очистки нужны не только руки волонтеров, но и технологические решения. Кроме того, экологи опасаются, что, как только температура морской воды повысится, на побережье могут оказаться новые выбросы осевшего на дне топлива.
Местные отельеры, тем не менее, настроены оптимистично: «Уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы. На нашей части побережья нет запаха мазута и видимых следов», — рассказала директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина (в Анапе у компании три отеля категории 4 и 5 звезд). Но участники рынка говорят о том, что отрасль должна быть готова и к ситуации, если пляжи летом не откроют: «Сейчас нам нужно не разводить панику, а готовиться к плану Б. Нам нужно сделать все, чтобы сюда можно было приехать, и мы готовы создавать для этого условия», — заявил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.
Анапа — второй по посещаемости после Сочи курорт в Краснодарском крае, куда жители России чаще всего выезжают на отдых. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в 2024 году Анапа приняла около 4,5 млн человек. В Сочи, для сравнения, отдохнули 6,8 млн человек. Прошлым летом интерес к анапским курортам у отдыхающих рос даже быстрее, чем к Сочи. В Российском союзе туриндустрии связывали это с тем, что до Анапы проще, чем до других краснодарских курортов, добраться на автомобиле. Востребованность автопутешествий выросла на фоне временного закрытия аэропортов в южных городах и подорожания авиабилетов в Сочи, где работа аэропорта не приостановлена.
До середины декабря 2024 года бронирования курортов Краснодарского края на лето были на 15–20% выше, чем в прошлом году, указывал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. После разлива мазута темп в целом замедлился: к середине января продажи туров отстали от уровня прошлого года на 6–8%. Но основные продажи туров впереди: пока у туроператоров было продано не более 8% объемов летней программы.
Активные продажи отелей Анапы на летний сезон тоже еще не стартовали — обычно это происходит ближе к весне, отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). После 15 декабря туристы в связи с событиями «взяли паузу» на раннее бронирование, говорит Ромашкин. По данным туроператора «Алеан», с 16 декабря по 9 января бронирования летних туров упали примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Доля аннуляций туров на лето в Анапу за этот период составила 28% (это на 10% выше, чем год назад). Но отменять забронированные поездки, по информации «Алеана», многие пока не спешат: туры по акциям раннего бронирования покупали по привлекательной цене.
По другим направлениям Краснодарского края есть рост числа бронирований на лето: например, в Адлере и Горячем Ключе — почти на 20% к уровню прошлого года, в селе Лермонтово в Туапсинском районе — на 85%, в селе Мысхако — 63%, в поселке Дагомыс — на 59%, уточнили в Ostrovok.ru. По данным МТС Travel, в целом число ранних бронирований в городах черноморского побережья сейчас примерно на 30% выше прошлого года (отчасти это связано и с появлением новых объектов размещения, и с общим ростом внутреннего турпотока). Большая часть ранних бронирований в приморских городах — 37% — приходится на Сочи, Адлер и Сириус. На втором месте Геленджик — 14%, на третьем — Анапа (10%). У «Яндекс Путешествий» больше всего число бронирований на лето выросло в Ейске — в 5,7 раза год к году. Также вырос спрос в Туапсе (в 1,8 раза), Геленджике (+37%) и Сочи (+29%).
Сейчас туристы, по данным РСТ, бронируют в Анапе в основном санатории, потому что их предложение ограничено. Этим отдыхающим не так важно море, они могут лечиться в здравницах и в межсезонье, объяснял гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Вторая большая категория отдыхающих — льготники, поездку которых частично или полностью оплачивают профсоюзы или предприятия. Значительная часть потока — детские группы, по которым Мкртчян тоже практически не ожидает отказов. Остальные туристы будут определяться с планами на поездку по ситуации, — считает эксперт.
Сотрудники отелей в Анапе каждый день собирают с пляжей частички мазута, перемешанные с водорослями и песком на пляжах, также используется специальная техника, которая просеивает песок, рассказывает директор гостиничной компании Alean Collection. «Если ситуация не будет ухудшаться, наши пляжи будут в полном порядке. Главная задача — убрать следы мазута в море, чтобы избежать повторных загрязнений», — сообщает Смолкина.
В качестве альтернативы морю на территории курортов и отелей в Анапе есть открытые и крытые бассейны, термальные комплексы, досуговые и спортивные площадки, перечисляет Смолкина. Для гостей, которые не хотят покидать территорию курорта, есть вся необходимая инфраструктура. «При этом мы понимаем, что значительная часть нашей аудитории летом едет прежде всего на море, поэтому для уборки пляжных территорий используются все необходимые ресурсы», — добавляет Смолкина.
У санатория «Родник» есть пляж на побережье Анапы. Для его уборки от мелкой фракции мазута санаторий планирует закупить специальную машину для просеивания песка. «Сейчас мы переживаем за ту фракцию мазута, которая продолжает выбрасываться из моря, и за ту, которая ушла вниз под песок», — обеспокоен Кузьменко. Пока он не может оценить, будут ли работать пляжи в этом сезоне. «Но если бы меня, как отдыхающего, спросили, поехал бы я на пляжи Анапы, — я бы подумал», — признался он.
У самого «Родника» гости летом будут в любом случае, потому что они приезжают лечиться: у санатория есть три минеральных источника и два бассейна, объясняет Кузьменко. Но если пляжи не откроют, пострадать могут те объекты, у кого нет бассейна, например мини-отели и мини-гостиницы. «Далеко не у всех отелей в Анапе есть бассейны, поэтому, возможно, некоторые в этом летнем сезоне объекты не будут открываться», — добавил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам, бронирования на других курортах могут быть более затратными и не везде может хватить мест.
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