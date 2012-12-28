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Происшествия
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28 минут назад
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Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко остались в СИЗО.
Председательствующая в процессе судья Екатерина Аршинова зачитала телефонограмму из УМВД РФ по Липецкой области, из которой следовало, что для сопровождения обвиняемых из СИЗО в суд не хватило конвоиров. По закону, каждого арестанта должны сопровождать минимум два охранника, но их оказалось недостаточно для сопровождения сегодня в суды без малого 30 человек. Поэтому обвиняемые по пункту «г» части второй 112-й статьи УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц» Халматов и Тонкодубенко остались в следственной тюрьме.
Впрочем, на суд не пришел и потерпевший, 70-летний Евгений Козинов. Бывший дворник УК сослался на плохое самочувствие.
Ввиду отсутствия всех участников процесса — бывает, выходит, и такое — начало суда перенесли на другую дату.
Напомним, что подсудимые свою вину по вмененной им статье обвинения признали и ходатайствовали о вынесении приговора в особом порядке. Но в этот понедельник Евгений Козинов принес в суд ходатайство о переквалификации действий подсудимых на часть вторую 231-й статьи УК РФ, предусматривающую ответственность за хулиганство. Максимальный срок наказания по ней — семь лет лишения свободы, а не пять, как предусматривается частью второй 112-й статьи УК РФ. Его поддержала 66-летняя жена Татьяна, также ставшая жертвой нападения в «Университетском», потребовав перевести ее из свидетелей в пострадавшие.
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