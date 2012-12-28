Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»
Общество
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
У 27-летней липчанки нашли полграмма наркотика — ей грозит до трёх лет колонии
Происшествия
На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка
Общество
Читать все
Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
Эдуард Брагин выбыл из числа претендентов на пост главы Лев-Толстовского района
Общество
Два месяца водопроводный ручей подтапливает дома липчан
Общество
Cбивший женщину и ребенка водитель автобуса получил полтора года ограничения свободы
Происшествия
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
В Хлевенском и Данковском районах обновят 11 сельских дорог
Общество
В девятиэтажке на Фрунзе загорелась электрощитовая
Происшествия
Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ
Общество
В Липецке упразднили Градсовет
Общество
Читать все
Происшествия
1192
сегодня, 14:24
4

Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке

Выпускники колледжа искусств имени Игумнова признали вину по 112-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет.

На следующей неделе Советский районный суд Липецка вынесет приговор Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко по обвинению в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц — прошлым летом молодые люди, одному из которых на момент тогда было 22 года, другому — 21, напали на пожилую чету дворников в микрорайоне «Университетский».

Приговор по пункту «г» части второй статьи 112 УК РФ будет вынесен, как стало известно GOROD48, без судебного следствия: оба подсудимых признали вину и согласились на вынесение приговора в особом порядке. Особенностью этого вида судопроизводства, применяемого к уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, является наказание, которое не может превышать двух третей от максимально возможного санкцией статьи обвинения. В данном случае для обвиняемых возможен даже судебный штраф.

Напомним, что утром 16 июля прошлого года у подъезда дома на улице Замятина, 1 Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко избили 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену, дворников управляющей компании. В итоге здоровью Евгения Козинова был причинен вред средней тяжести.

Подсудимые — давние друзья. Оба учились в липецком коллеже искусств имени Игумнова. Житель деревни Бредихино, уроженец Киргизии Халматов учился хоровому дирижированию, а житель Мичуринска Тонкодубенко — вокалу, он даже был участником церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Оба остались после окончания колледжа в Липецке.

10f31lp5hvlwr0lgs6r92hkhqkpdt0rt.jpg

rgxgurjch1n03tj7ylx6vvt6kgoir9qz.jpg

В качестве своего оправдания на процедуре ареста Тимур Халматов заявил, что конфликт спровоцировали сами дворники. По его словам, они оскорбляли его и девушку, с которой они подошли к подъезду, где снимали квартиру, после посиделок в ночном клубе, и что первым распустил руки пострадавший. Алексей Тонкодубенко заявил, что он подъехал к дому на «Университетском» по приглашению Тимура и увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Когда он попытался их растащить, дворник стал его бить, а ему пришлось защищаться. Потом Тимур ударил мужчину в голову ногой, а он, Алексей, лег на старика, пытаясь прикрыть его от ударов.

Осенью Алексей Тонкодубенко публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.
избиение
1
0
8
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
житель
43 минуты назад
за слово от7 до15лет,за побои,избиение условно.демократическая страна.тогда власть за слова сажайте,за нарушении конституции.
Ответить
123
54 минуты назад
От ваших извинений никому не легче . это пустые слова и ничего больше
Ответить
Не зря
сегодня, 14:34
Метлу на 5 лет в руки и вперед
Ответить
...
сегодня, 14:41
Правильно. А зарплату для поддержания здоровья бывшему дворнику.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru