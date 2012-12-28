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«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
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сегодня, 14:24
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Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Выпускники колледжа искусств имени Игумнова признали вину по 112-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет.
Приговор по пункту «г» части второй статьи 112 УК РФ будет вынесен, как стало известно GOROD48, без судебного следствия: оба подсудимых признали вину и согласились на вынесение приговора в особом порядке. Особенностью этого вида судопроизводства, применяемого к уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, является наказание, которое не может превышать двух третей от максимально возможного санкцией статьи обвинения. В данном случае для обвиняемых возможен даже судебный штраф.
Напомним, что утром 16 июля прошлого года у подъезда дома на улице Замятина, 1 Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко избили 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену, дворников управляющей компании. В итоге здоровью Евгения Козинова был причинен вред средней тяжести.
Подсудимые — давние друзья. Оба учились в липецком коллеже искусств имени Игумнова. Житель деревни Бредихино, уроженец Киргизии Халматов учился хоровому дирижированию, а житель Мичуринска Тонкодубенко — вокалу, он даже был участником церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Оба остались после окончания колледжа в Липецке.
В качестве своего оправдания на процедуре ареста Тимур Халматов заявил, что конфликт спровоцировали сами дворники. По его словам, они оскорбляли его и девушку, с которой они подошли к подъезду, где снимали квартиру, после посиделок в ночном клубе, и что первым распустил руки пострадавший. Алексей Тонкодубенко заявил, что он подъехал к дому на «Университетском» по приглашению Тимура и увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Когда он попытался их растащить, дворник стал его бить, а ему пришлось защищаться. Потом Тимур ударил мужчину в голову ногой, а он, Алексей, лег на старика, пытаясь прикрыть его от ударов.
Осенью Алексей Тонкодубенко публично попросил прощения у потерпевших и отправил им извинительное письмо.
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