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12 минут назад
4

Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции

Следственный комитет обвинил Юрия Сараева в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Пресс-служба СУ СК РФ в Липецкой области сообщила, что бывший глава одного из сельских поселений Долгоруковского района предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий при продаже земель сельхозназначения. Неназванному муниципальному служащему вменили ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). По данным следствия, в 2015-2018 годах обвиняемый сдал в аренду и продал представителям сельхозпредприятий земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 450 га по заниженной цене. В результате бюджету сельского поселения был причинен ущерб в почти 13 млн рублей.

Мы выяснили, что речь идет об экс-главе Долгоруковского сельсовета Юрии Сараеве, который позже, летом 2021 года, стал главой Долгоруковского района после ухода с должности прежнего главы Константина Моргачева, впоследствии осужденного за злоупотребление служебными полномочиями. Юрий Сараев в точности повторил путь своего предшественника — за его досрочную отставку летом прошлого года единогласно проголосовала внеочередная сессия Долгоруковского районного Совета депутатов.

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Сейчас главой Долгоруковского района является Андрей Тимохин, до 2021 года работавший заместителем начальника управления делами правительства области.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
2015
4 минуты назад
Какие злопамятные.
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Р
5 минут назад
Интересно кто их назначает, вот прям вопрос. Может люди сами выбирать будут, тогда не будут воры попадать во власть.
Ответить
2015
6 минут назад
Какие злопамятные.
Ответить
Скажите
7 минут назад
Хотя я уже догадывають и сам,в какой он партии состоит?
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