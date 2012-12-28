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Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции
Происшествия
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12 минут назад
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Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции
Следственный комитет обвинил Юрия Сараева в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Мы выяснили, что речь идет об экс-главе Долгоруковского сельсовета Юрии Сараеве, который позже, летом 2021 года, стал главой Долгоруковского района после ухода с должности прежнего главы Константина Моргачева, впоследствии осужденного за злоупотребление служебными полномочиями. Юрий Сараев в точности повторил путь своего предшественника — за его досрочную отставку летом прошлого года единогласно проголосовала внеочередная сессия Долгоруковского районного Совета депутатов.
Сейчас главой Долгоруковского района является Андрей Тимохин, до 2021 года работавший заместителем начальника управления делами правительства области.
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