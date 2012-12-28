Из Нижнего парка уберут морские контейнеры и установят аттракционы

Глава Липецка Роман Ченцов хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха.

Сегодня в своем Telegram-канале мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что обсудил с губернатором Игорем Артамоновым возвращение в Нижний парк аттракционов. «Выбрали современные, яркие и зрелищные карусели, которые точно будут пользоваться спросом у липчан и гостей города всех возрастов. Игорь Георгиевич поддержал инициативу».В разговоре с GOROD48 Роман Ченцов сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае. Места под них выберут уже в этом году, как и зальют фундаменты. Сами аттракционы будут смонтированы весной следующего года, когда Нижний парк начнет отмечать свое 220-летие.— Одного колеса обозрения парку явно недостаточно. Локации под новые аттракционы будут примерно те же, что и раньше. Помимо этого, в планах сделать и детскую площадку на месте Арт-центра, собранного из списанных морских контейнеров. Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. В нем — не место для курения кальянов. Думаю, нужно восстановить историческую справедливость, сделать парк интересным для отдыхающих всех возрастов. Кому надо — пойдет в зоопарк, малышей родители отведут на качели, детей постарше — на аттракционы. Свои локации останутся у любителей тихого отдыха, у пенсионеров, — добавил мэр.Уже на этой неделе МАУК «Культурные пространства Липецка» выдаст предписание собственнику Арт-центра о демонтаже Арт-центра со сроком исполнения в 30 дней. Если конструкцию из контейнеров не уберут за это время, мэрия сделает это за свой счет, а потом выставит чек нарушителю Правил благоустройства.Напомним, что аттракционы из Нижнего парка убрала Евгения Уваркина, предшественница Ченцова. Тогда с подачи советников из модных столичных урбанистических тусовок было решено сделать Нижний парк и Быханов сад местами отдыха без качелей. Все аттракционы из них свезли в два других городских парка — сокольский и Победы. А еще экс-мэр Липецка Уваркина желала построить на пустоши у Нижнего парка крупнейший в Черноземье тематический парк аттракционов, стимпанк-парк. Похоже, на этом проекте после ее ухода из мэрии поставлен крест.