На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
3855
сегодня, 14:43
42
Из Нижнего парка уберут морские контейнеры и установят аттракционы
Глава Липецка Роман Ченцов хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха.
В разговоре с GOROD48 Роман Ченцов сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае. Места под них выберут уже в этом году, как и зальют фундаменты. Сами аттракционы будут смонтированы весной следующего года, когда Нижний парк начнет отмечать свое 220-летие.
— Одного колеса обозрения парку явно недостаточно. Локации под новые аттракционы будут примерно те же, что и раньше. Помимо этого, в планах сделать и детскую площадку на месте Арт-центра, собранного из списанных морских контейнеров. Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. В нем — не место для курения кальянов. Думаю, нужно восстановить историческую справедливость, сделать парк интересным для отдыхающих всех возрастов. Кому надо — пойдет в зоопарк, малышей родители отведут на качели, детей постарше — на аттракционы. Свои локации останутся у любителей тихого отдыха, у пенсионеров, — добавил мэр.
Уже на этой неделе МАУК «Культурные пространства Липецка» выдаст предписание собственнику Арт-центра о демонтаже Арт-центра со сроком исполнения в 30 дней. Если конструкцию из контейнеров не уберут за это время, мэрия сделает это за свой счет, а потом выставит чек нарушителю Правил благоустройства.
Напомним, что аттракционы из Нижнего парка убрала Евгения Уваркина, предшественница Ченцова. Тогда с подачи советников из модных столичных урбанистических тусовок было решено сделать Нижний парк и Быханов сад местами отдыха без качелей. Все аттракционы из них свезли в два других городских парка — сокольский и Победы. А еще экс-мэр Липецка Уваркина желала построить на пустоши у Нижнего парка крупнейший в Черноземье тематический парк аттракционов, стимпанк-парк. Похоже, на этом проекте после ее ухода из мэрии поставлен крест.
5
2
6
47
9
Комментарии (42)