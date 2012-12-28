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сегодня, 14:43
42

Из Нижнего парка уберут морские контейнеры и установят аттракционы

Глава Липецка Роман Ченцов хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха.

Сегодня в своем Telegram-канале мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что обсудил с губернатором Игорем Артамоновым возвращение в Нижний парк аттракционов. «Выбрали современные, яркие и зрелищные карусели, которые точно будут пользоваться спросом у липчан и гостей города всех возрастов. Игорь Георгиевич поддержал инициативу».

В разговоре с GOROD48 Роман Ченцов сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае. Места под них выберут уже в этом году, как и зальют фундаменты. Сами аттракционы будут смонтированы весной следующего года, когда Нижний парк начнет отмечать свое 220-летие.

— Одного колеса обозрения парку явно недостаточно. Локации под новые аттракционы будут примерно те же, что и раньше. Помимо этого, в планах сделать и детскую площадку на месте Арт-центра, собранного из списанных морских контейнеров. Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. В нем — не место для курения кальянов. Думаю, нужно восстановить историческую справедливость, сделать парк интересным для отдыхающих всех возрастов. Кому надо — пойдет в зоопарк, малышей родители отведут на качели, детей постарше — на аттракционы. Свои локации останутся у любителей тихого отдыха, у пенсионеров, — добавил мэр.

Уже на этой неделе МАУК «Культурные пространства Липецка» выдаст предписание собственнику Арт-центра о демонтаже Арт-центра со сроком исполнения в 30 дней. Если конструкцию из контейнеров не уберут за это время, мэрия сделает это за свой счет, а потом выставит чек нарушителю Правил благоустройства.

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Напомним, что аттракционы из Нижнего парка убрала Евгения Уваркина, предшественница Ченцова. Тогда с подачи советников из модных столичных урбанистических тусовок было решено сделать Нижний парк и Быханов сад местами отдыха без качелей. Все аттракционы из них свезли в два других городских парка — сокольский и Победы. А еще экс-мэр Липецка Уваркина желала построить на пустоши у Нижнего парка крупнейший в Черноземье тематический парк аттракционов, стимпанк-парк. Похоже, на этом проекте после ее ухода из мэрии поставлен крест.
Нижний парк
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Комментарии (42)

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Как гость
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гость
32 минуты назад
Верните "летнюю открытую столовую" с пельменями и блинами, квасом и мороженным, натуральной газировкой! А то что сейчас, ужасно.
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Александр Н.
сегодня, 18:30
Нижний парк не место для тусовок,а место отдыха людей, поэтому больше зелёных насаждений, аттракционов и восстановить летнюю эстраду.
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Коммунист Петрыкин
сегодня, 18:27
Абориген, трудно не согласиться. Яростно плюсую, и по другим паркам то же самое. Но непонятно, как зелени и тишине поможет китайский металлолом (т.н. "аттракционы")
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Абориген
сегодня, 18:21
Какой роскошный и зелёный был парк 30лет назад! Весь загадили,заковали плиткой, в хорошем парке, посреди городского шума-гама, должно быть Максимум Зелени, и минимум всякого железного хлама,включая барыжные ларьки, как будто бы из гари и шума вошёл в другой,волшебный мир.
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Коммунист Петрыкин
сегодня, 18:01
Ничего у него не выйдет. От китайских аттракционов еще хуже станет. Не знаю, кому они нужны, так же как и "творческие коллективы Липецкой области"
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Гость
сегодня, 17:49
Товарищ начинает очень разумно если и дальше так пройдет надежда есть!!
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Ольга
сегодня, 17:37
Верните на это место прежнюю сцену! А на месте дурацкой новой явно просятся атракционы!
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Я
сегодня, 17:08
Шум им не нравится! Для вас только парк строился 220 лет назад! Требуется вернуть пивнушку из советских лет, а рядом тулет(типа сортир).
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холмс
сегодня, 16:45
бог меня услышал
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Нардеп
сегодня, 16:37
А может просто вернуть на это место как исторически было большую Эстраду, что бы на не выступали коллективы Липецка и области как и раньше????????
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