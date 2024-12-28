«ПетроСад», «Липград», «Слобода»: Роман Ченцов показал, каким будет парк развлечений

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Предполагается, что стройка у «взлетки» начнется в следующем году, а первые аттракционы заработают уже летом.
«Все названия и описания пока предварительные, в процессе обсуждения с активными жителями могут немного видоизмениться», — предупредил мэр. Пока не ясно и как будет назван парк, для выбора названия создан чат-бот: @propark48bot, самые интересные из поступивших на него предложений мэрия обсудит в феврале.
Парк, напомним, расположится у т.н. «взлетки», как подчеркивает мэр, место для него выбрано с учетом минимальной вырубки зеленых насаждений.
На реализацию проекта понадобится несколько лет, но уже летом в будущем парке установят аттракционы — торги на их поставку разыграны совсем недавно.
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