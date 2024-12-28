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55 минут назад
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«ПетроСад», «Липград», «Слобода»: Роман Ченцов показал, каким будет парк развлечений

Предполагается, что стройка у «взлетки» начнется в следующем году, а первые аттракционы заработают уже летом. 

Глава администрации Липецка Роман Ченцов опубликовал в своем Telegram-канале эскизы будущего парка развлечений, создание которого он анонсирован в недавней прямой линии с липчанинами. Судя по эскизам, в будущем парке предполагаются три зоны: «ПетроСад»— локация для детей с аттракционами до 12 лет и игровыми площадками, «Липград» — зона экстремальных аттракционов, рассчитанных на подростков и взрослых и ярмарочная зона «Слобода» — предназначенная для фудкорта и аркадных игр. 

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«Все названия и описания пока предварительные, в процессе обсуждения с активными жителями могут немного видоизмениться», — предупредил мэр. Пока не ясно и как будет назван парк, для выбора названия создан чат-бот: @propark48bot, самые интересные из поступивших на него предложений мэрия обсудит в феврале.

Парк, напомним, расположится у т.н. «взлетки», как подчеркивает мэр, место для него выбрано с учетом минимальной вырубки зеленых насаждений.  

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На реализацию проекта понадобится несколько лет, но уже летом в будущем парке установят аттракционы — торги на их поставку разыграны совсем недавно.

аттракционы
парк развлечений
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
адекватный житель
12 минут назад
идите во своими аттракционами в молодёжный. там пустырей не хочу. ещё ничего не тронуто. рядом спальные районы. народу не далеко ходить. будет поток. а это место оставьте в таком виде. там тихо и спокойно можно и отдохнуть и на велике покататься. без толп людей. уже всё благоустроено. щас поразворочают мама не горюй. тяжелая техника будет ездить туда сюда.
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Андрей
24 минуты назад
Колесо обозрения с нижнего парка нужно подарить Ельцу а нам купить большое колесо как в Ростове-на Дону парк и так в низине и колесо маленькое
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Просто
26 минут назад
слёзы на душе у липчан от этих всех "благоустройств".
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