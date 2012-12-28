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Здоровье
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сегодня, 16:01
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В инфекционной больнице с пневмониями находятся 50 взрослых и 14 детей
В России активно распространяется вирус гриппа, вызывающий пневмонию за 24 часа.
Как сообщила в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Ана Маркова, на утро 10 января на лечении в инфекционной больнице находились с пневмониями 50 взрослых и 14 детей, с гриппом один ребенок, с коронавирусом семь взрослых и двое детей. Один ребенок в реанимации.
«Грипп и ОРВИ в регионе идут на спад. Однако, расслабляться не стоит. В России активно распространяется вирус гриппа, вызывающий пневмонию за 24 часа», — добавила Анна Маркова.
Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области было зарегистрировано 2053 случая ОРВИ. Это на 53,2% ниже уровня предыдущей недели и на 51,5% ниже уровня эпидпорога.
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