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1830
сегодня, 16:01
5

В инфекционной больнице с пневмониями находятся 50 взрослых и 14 детей

В России активно распространяется вирус гриппа, вызывающий пневмонию за 24 часа.

За неделю в областную инфекционную больницу обратилось 511 человек. Из них с ОРВИ, гриппом и пневмониями 71 человек. Это на 25% меньше предыдущей недели. 

Как сообщила в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Ана Маркова, на утро 10 января на лечении в инфекционной больнице находились с пневмониями 50 взрослых и 14 детей, с гриппом один ребенок, с коронавирусом семь взрослых и двое детей. Один ребенок в реанимации.

«Грипп и ОРВИ в регионе идут на спад. Однако, расслабляться не стоит. В России активно распространяется вирус гриппа, вызывающий пневмонию за 24 часа», — добавила Анна Маркова.

Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области было зарегистрировано 2053 случая ОРВИ. Это на 53,2% ниже уровня предыдущей недели и на 51,5% ниже уровня эпидпорога.
грипп
ОРВИ
коронавирус
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанка
46 минут назад
Уж очень много вирусов стало в последние годы, да и грипп один сменяет другой. Про вирусы уж отдельная статья...Все они непонятного происхождения. Как их лечить, никто не знает, а они все мутируют и мутируют...Вот опять и до пневмонии дошло за 24 часа... Разве раньше такое было???
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Неравнодушый
сегодня, 19:54
Как просто, спрогнозировали, привили, доложили... А всё пошло не по сценарию...
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Житель
сегодня, 16:50
и от пневмонии. Только это все не помогает.
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Гость
сегодня, 16:20
И от короновируса
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Р
сегодня, 16:10
Нужно прививаться от гриппа.
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