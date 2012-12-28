Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
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Здоровье
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49 минут назад
За праздничную неделю с ОРВИ к врачам обратились 2053 человека
Коронавирусом на минувшей неделе заболели 29 человек.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 61,9% всех случаев ОРВИ.
Сейчас, в основном, циркулируют негриппозные респираторные вирусы. В то же время и грипп в регион пришёл: так, за неделю с 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 4386 человек, в том числе было зарегистрировано четыре случая гриппа H1N1.
Коронавирусом на минувшей неделе заболели 29 человек, что на 32,6% ниже уровня предыдущей недели (с 23 по 29 декабря было зарегистрировано 43 случая Covid-19).
По состоянию на 6 января в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.
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