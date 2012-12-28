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49 минут назад

За праздничную неделю с ОРВИ к врачам обратились 2053 человека

Коронавирусом на минувшей неделе заболели 29 человек.

За минувшую неделю — с 30 декабря по 5 января в Липецкой области с ОРВИ к врачам обратились всего 2053 человека. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 53,2% ниже уровня предыдущей недели и на 51,5% ниже уровня эпидпорога. Но медики это связывают с традиционной низкой обращаемостью в выходные и праздничные дни.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 61,9% всех случаев ОРВИ.

Сейчас, в основном, циркулируют негриппозные респираторные вирусы. В то же время и грипп в регион пришёл: так, за неделю с 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 4386 человек, в том числе было зарегистрировано четыре случая гриппа H1N1.

Коронавирусом на минувшей неделе заболели 29 человек, что на 32,6% ниже уровня предыдущей недели (с 23 по 29 декабря было зарегистрировано 43 случая Covid-19).

По состоянию на 6 января в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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