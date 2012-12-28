Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Погода в Липецке
1151
сегодня, 17:00
4
В Липецкую область вернутся снег с дождем
Температура со знаком «плюс» ожидает липчан и днем, и ночью.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 января — 3 градуса тепла, что на 10 градусов выше нормы, 12 и 13 января — 1-2 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы. Такая среднесуточная температура соответствует первой декаде ноября.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +1 до +6.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.
День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году — 33 градуса мороза.
2
0
0
1
5
Комментарии (4)