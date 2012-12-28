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Погода в Липецке
1151
сегодня, 17:00
4

В Липецкую область вернутся снег с дождем

Температура со знаком «плюс» ожидает липчан и днем, и ночью.

11 и 12 января через территорию Липецкой области начнет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона — в его зоне пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. 13 января существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 января — 3 градуса тепла, что на 10 градусов выше нормы, 12 и 13 января — 1-2 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы. Такая среднесуточная температура соответствует первой декаде ноября.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +1 до +6. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году — 33 градуса мороза. 

оттепель
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Комментарии (4)

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Сначала новые
На снимке
сегодня, 20:24
А кто-то идёт в белом летнем костюме с шортами Может телепортировал откуда
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Мужики
сегодня, 20:08
стали хвалиться своей фигурой ,больше чем женщины ,а должно быть наоболрот !
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Тоха
сегодня, 19:15
Это прям аномалия а не просто оттепель похожа на зиму 2019-2020 когда снег сходил под частую.
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Лето 2024
сегодня, 18:58
Я еще не договорило!
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