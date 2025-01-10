Пьяный водитель оскорбил полицейского и предложил ему 30 000 рублей

В результате он попал под две другие уголовные статьи.

Елецкий районный суд вынес приговор 62-летнему жителю района за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей и приготовление к даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия (по статье 319 УК РФ и части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяного водителя остановил инспектор ДПС и стал составлять на него административный материал по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Но огорчённый водитель заодно совершил ещё два уголовных преступления: обматерил инспектора дорожно-патрульной службы и предложил ему за не составление протокола взятку в 30 000 рублей. Полицейский от взятки отказался.Ранее водитель уже был осужден по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»: его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года.Теперь его осудили ещё и за оскорбление полицейского и приготовление к даче взятки: по совокупности преступлений мужчина получил штраф в 25 000 рублей, 200 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года.