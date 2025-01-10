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10.01.2025 11:39
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Пьяный водитель оскорбил полицейского и предложил ему 30 000 рублей

В результате он попал под две другие уголовные статьи.

Елецкий районный суд вынес приговор 62-летнему жителю района за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей и приготовление к даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия (по статье 319 УК РФ и части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяного водителя остановил инспектор ДПС и стал составлять на него административный материал по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Но огорчённый водитель заодно совершил ещё два уголовных преступления: обматерил инспектора дорожно-патрульной службы и предложил ему за не составление протокола взятку в 30 000 рублей. Полицейский от взятки отказался.

Ранее водитель уже был осужден по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»: его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года.

Теперь его осудили ещё и за оскорбление полицейского и приготовление к даче взятки: по совокупности преступлений мужчина получил штраф в 25 000 рублей, 200 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года.
взятка
оскорбление
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Комментарии (6)

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Динар
10.01.2025 19:09
предлагать меньше 50000 реально оскорбление
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Действительно
10.01.2025 15:17
Сумма оскорбительная
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Бо
10.01.2025 14:54
Красавец))))))))) так их....
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Гостья
10.01.2025 18:34
Когда такой красавец собьет вас или вашего родственника, вы по-другому запоете.
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Иваныч
10.01.2025 19:55
Когда такой красавец собьет вас или вашего родственника, вы по-другому запоете. Верно подмечено.
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Ромео
10.01.2025 13:40
В результате он попал на камеру в программу сам себе режиссёр)))
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