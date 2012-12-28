Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
После апелляции сумму компенсации морального вреда родственнице погибшего рабочего увеличили в пять раз.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двоюродная сестра погибшего рабочего потребовала с предприятия в суде первой инстанции три миллиона рублей. Но представитель предприятия ссылался на недоказанность родственных отношений с погибшим, а также физических и нравственных страданий женщины. Также предприятие указывало на отсутствие трудовых отношений с погибшим и тот факт, что в пользу женщины уже добровольно выплачен миллион рублей. В результате она получила по суду только 200 тысяч рублей.
Но при рассмотрении апелляции областной суд учёл то, что двоюродная сестра фактически являлась единственным родственником погибшего. Родители мужчины рано умерли, и он воспитывался в семье двоюродной сестры. В последние годы они даже вместе жили в квартире, которую в 2017-м году вместе купили в ипотеку: женщина внесла первоначальный платеж, а ее двоюродный брат выплачивал ежемесячные платежи.
Трагическая смерть брата стала для женщины тяжелым ударом. К тому же после его гибели женщине приходится самой платить по ипотеке.
