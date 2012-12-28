В Липецкую область возвращаются морозы

Атлантический циклон принесет в наш регион снег и резкое похолодание.





30 и 31 января территория Липецкой области будет находиться под влиянием Атлантического циклона и его фронтов, пройдет снег различной интенсивности. 31 января местами ожидается сильный снег. 1 февраля погоду в Липецкой области начнет определять очередной антициклон, пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег.Среднесуточные температуры составят: 30 и 31 января — 10-14 градусов мороза, что на 2-6 градуса ниже нормы, 1 февраля — 20 градусов мороза, что на 12 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег, гололедица. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью — от -9 до -14 градусов, днем — от -7 до -12.В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -10 до -12 градусов, днем — от -8 до -10.День 30 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 33 градуса мороза.