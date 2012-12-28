Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Происшествия
412
43 минуты назад
2
В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина
59-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, осенью прошлого года полицейские нашли у него винтовку Мосина. Оружие хранилось в металической бочке.
Сам мужчина рассказал, что ещё 10 лет назад — в сентябре 2015 года нашел винтовку у обочины дороги в селе Пречистено Измалковского района.
Теперь измалковцу грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
1
1
2
Комментарии (2)