В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина

59-летнего жителя Измалковского округа ждёт суд по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (по части первой статьи 22 УК РФ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, осенью прошлого года полицейские нашли у него винтовку Мосина. Оружие хранилось в металической бочке.Сам мужчина рассказал, что ещё 10 лет назад — в сентябре 2015 года нашел винтовку у обочины дороги в селе Пречистено Измалковского района.Теперь измалковцу грозит до пяти лет лишения свободы.