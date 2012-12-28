Все новости
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
412
43 минуты назад
2

В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина

59-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

59-летнего жителя Измалковского округа ждёт суд по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (по части первой статьи 22 УК РФ).

По данным пресс-службы областной прокуратуры, осенью прошлого года полицейские нашли у него винтовку Мосина. Оружие хранилось в металической бочке. 

Сам мужчина рассказал, что ещё 10 лет назад — в сентябре 2015 года нашел винтовку у обочины дороги в селе Пречистено Измалковского района.

Теперь измалковцу грозит до пяти лет лишения свободы.
оружие
боеприпасы
0
0
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
9 минут назад
Это для самозащиты, вокруг много неадекватов развелось,надо бы пожурить и простить.
Ответить
Р
29 минут назад
За что срок? Может она у него с войны лежит. За убийство 5-8лет дают. А тут за винтовку. Очень странные мягко сказать законы.
Ответить
