Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей

По состоянию на 1 января этого года на депозитах и накопительных счетах в банках жители Липецкой области хранили 328 миллиардов рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 22% больше, чем год назад. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.На долю рублевых сбережений пришлось 98% от всего объема вкладов жителей региона, или более 319 миллиардов рублей.На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось 123 миллиардов рублей. Это на 1% больше, чем год назад.