Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Читать все
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Экономика
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Происшествия
В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина
Происшествия
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Читать все
Экономика
232
сегодня, 14:49
9

Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей

Это на 22% больше, чем год назад.

По состоянию на 1 января этого года на депозитах и накопительных счетах в банках жители Липецкой области хранили 328 миллиардов рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 22% больше, чем год назад. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

На долю рублевых сбережений пришлось 98% от всего объема вкладов жителей региона, или более 319 миллиардов рублей.

На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось 123 миллиардов рублей. Это на 1% больше, чем год назад.
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
4 минуты назад
22% это доход от вкладов , который просто не стали снимать.
Ответить
Васек
11 минут назад
Инфляция всё сожрет.
Ответить
Здорово
16 минут назад
Поздравляем их!!!
Ответить
Тетка
16 минут назад
Если и хранят, то пенсионеры богатые, да директора. Работягам хранить нечего. От зарплаты до зарплаты живем. Еще и с кредитами.
Ответить
Пенс
10 минут назад
А мы живём от пенсии и до пенсии. Работайте больше как мы ранее работали и будет вам щастье.
Ответить
Ну
21 минуту назад
Как говорят, богатые едят мясо, бедные капусту, а, в среднем, мы все едим голубцы. Богатые стали богаче и больше денег положили на вклады. Миллиардеры местные. Даже догадываюсь - кто.
Ответить
Вася
28 минут назад
На каждого по миллиону.
Ответить
ГОСТЬ53
30 минут назад
Не считайте чужие деньги...
Ответить
Р
42 минуты назад
Не храните деньги в одной карзине. Валюта и металлы.
Ответить
