сегодня, 14:49
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Это на 22% больше, чем год назад.
На долю рублевых сбережений пришлось 98% от всего объема вкладов жителей региона, или более 319 миллиардов рублей.
На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось 123 миллиардов рублей. Это на 1% больше, чем год назад.
