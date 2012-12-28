Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
Новолипецкий металлургический комбинат открывает набор подростков 13-16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Школьники смогут познакомиться с комбинатом и определиться с будущей профессией.
Профориентационные встречи организуют и для родителей. Их познакомят с базовыми учебными заведениями НЛМК, условиями поступления и мерами поддержки студентов от комбината.
Новая волна «Корпорации дети» стартует 2 февраля. Следующие пройдут в марте, апреле и мае. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 16.00 до 17.00 в Центре карьеры НЛМК на ул. Советской, 25. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7(4742) 447-447.
