Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
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Общество
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51 минуту назад
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Улицы Липецка круглосуточно приводят в порядок
Вносят противогололедные материалы, подметают дороги и тротуары.
«Сотрудники управления благоустройства продолжают круглосуточно приводить в порядок улицы областного центра. Специалисты вносили противогололедные материалы по местным проездам и магистралям, техника подметала дороги и тротуары на улицах Липецка», —отмечает пресс-служба мэрии.
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