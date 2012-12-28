Улицы Липецка круглосуточно приводят в порядок

Вносят противогололедные материалы, подметают дороги и тротуары.

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Администрация Липецка обнародовала список улиц, на которых сегодня наводят порядок.«Сотрудники управления благоустройства продолжают круглосуточно приводить в порядок улицы областного центра. Специалисты вносили противогололедные материалы по местным проездам и магистралям, техника подметала дороги и тротуары на улицах Липецка», —отмечает пресс-служба мэрии.