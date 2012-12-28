Главный тренер «Металлурга»: «Нас устроит только первое место»

Наставник поделился планами, прокомментировал назначения в своём штабе.





- Судя по тому, что контракт с вами подписан по системе «1+1», задача «Металлурга» — возвращение в дивизион «А»?





— Мы сразу решили, что нас устроит только первое место и возвращение «Металлурга» в группу «Серебро».





— Кого видите главными конкурентами в борьбе за единственную путёвку?





— В первую очередь — брянское «Динамо», которое вместе с нами выступало в «Серебре». Амбиции там большие. Назову и «Композит» — состав у него очень приличный. Кроме того, способна «выстрелить» ещё пара-тройка команд, к ним я отношу белгородский «Салют», тамбовский «Спартак». Возможно, появится ещё какая-нибудь «тёмная лошадка».





— Когда «Металлург» выходит из отпуска? Каковы планы на зиму?





— Выйдем 21 января, первое время будем тренироваться в Липецке. В феврале отправимся на южные сборы, планируется, что будем готовиться в Сочи.





— У вас будет четыре помощника. Как будут распределяться обязанности между ними?





— Александр Харин продолжит отвечать за физподготовку, а Давид Иканович будет тренировать вратарей. Другие обязанности распределим: кто будет держать в поле зрения «стандарты», кто — отвечать за действия в обороне и т.д. Работа найдётся каждому.





— Вы в прошлом защитник, как и ваши помощники Евгений Фролов и Алексей Рыбин. Оборона у «Металлурга» должна быть на высоте?





— Играть в закрытый футбол мы не собираемся. Но опытные тренеры не зря говорят, что команда должна строиться «от печки», сначала надо наладить именно оборону. В прошлом году наша защита не блистала, мы немало пропустили и лишь пару раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Нужно исправляться, но при этом не забывать и об атакующих действиях.





- А вот бывших нападающих в вашем штабе нет – в отличие, например, от «Родины-2», где экс-форвард сборной России Роман Павлюченко отвечает именно за линию нападения. Кто же у нас будет учить Дмитрия Бушуева много забивать?