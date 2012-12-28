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Главный тренер «Металлурга»: «Нас устроит только первое место»
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сегодня, 12:30
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Главный тренер «Металлурга»: «Нас устроит только первое место»

Наставник поделился планами, прокомментировал назначения в своём штабе.

После утверждения главным тренером «сталеваров» на 2025 год Дмитрий Бугаков дал первое интервью.

- Приятно, что мне оказали такое доверие – вести главную команду области в непростой сезон. Да, это большая ответственность, но я надеюсь, что наш тренерский штаб со всем справится и выполнит стоящие перед нами задачи, - сказал он.

- Судя по тому, что контракт с вами подписан по системе «1+1», задача «Металлурга» — возвращение в дивизион «А»?

— Мы сразу решили, что нас устроит только первое место и возвращение «Металлурга» в группу «Серебро».

— Кого видите главными конкурентами в борьбе за единственную путёвку?

— В первую очередь — брянское «Динамо», которое вместе с нами выступало в «Серебре». Амбиции там большие. Назову и «Композит» — состав у него очень приличный. Кроме того, способна «выстрелить» ещё пара-тройка команд, к ним я отношу белгородский «Салют», тамбовский «Спартак». Возможно, появится ещё какая-нибудь «тёмная лошадка».

— Когда «Металлург» выходит из отпуска? Каковы планы на зиму?

— Выйдем 21 января, первое время будем тренироваться в Липецке. В феврале отправимся на южные сборы, планируется, что будем готовиться в Сочи.

— У вас будет четыре помощника. Как будут распределяться обязанности между ними?

— Александр Харин продолжит отвечать за физподготовку, а Давид Иканович будет тренировать вратарей. Другие обязанности распределим: кто будет держать в поле зрения «стандарты», кто — отвечать за действия в обороне и т.д. Работа найдётся каждому.

— Вы в прошлом защитник, как и ваши помощники Евгений Фролов и Алексей Рыбин. Оборона у «Металлурга» должна быть на высоте?

— Играть в закрытый футбол мы не собираемся. Но опытные тренеры не зря говорят, что команда должна строиться «от печки», сначала надо наладить именно оборону. В прошлом году наша защита не блистала, мы немало пропустили и лишь пару раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Нужно исправляться, но при этом не забывать и об атакующих действиях.
Кроме того, мы, защитники, подметим все особенности, сильные и слабые места обороны оппонентов и сможем подробно объяснить нашим нападающим, как лучше действовать против того или иного футболиста.

- А вот бывших нападающих в вашем штабе нет – в отличие, например, от «Родины-2», где экс-форвард сборной России Роман Павлюченко отвечает именно за линию нападения. Кто же у нас будет учить Дмитрия Бушуева много забивать?

- Зато мы, защитники, сразу разглядим особенности игры любого своего юного коллеги – подметим все особенности, сильные и слабые места. И сможем подробно объяснить нашим нападающим, как лучше действовать против того или иного футболиста.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Загадка
14 минут назад
Родился в Англии, вырос в Бразилии, а умер в России. Что это?
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Ответ
4 минуты назад
Капитализм.
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Гость
16 минут назад
Громкое заявление!
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Зато
51 минуту назад
Гостья, как в Европе и США.
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Гостья
53 минуты назад
Почему то в Липецке принято обещать, особенно перед выборами.
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Совет
54 минуты назад
Можно в штаб взять комментаторов с город 48. Они и забивать умеют, и защищаться. И вообще играют в футбол лучше игроков Металлурга.
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