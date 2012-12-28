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Играл в «Спартаке» у Романцева - «Металлург» определился с главным тренером и его помощниками
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Спорт
153
42 минуты назад

Играл в «Спартаке» у Романцева - «Металлург» определился с главным тренером и его помощниками

В штаб команды вошли аж 5 человек.

Главный тренером «Металлурга» в 2025 году утвердили Дмитрия Бугакова, под руководством которого команда завершала минувший сезон.

Как сообщили в клубе, контракт подписан по системе «1+1» т.е. будет автоматически продлён ещё на один сезон в случае выхода «Металлурга» в «дивизион А».

По информации GOROD48, Бугаков был единственной кандидатурой на эту должность. Ещё осенью в шорт-листе «сталеваров» фигурировали знаменитости, такие как Спартак Гогниев (ныне – тренер «Алании») и Вадим Евсеев (возглавил «Ленинградец), но после того, как клуб обжёгся с лучшим бомбардиром в истории сборной Белоруссии Максимом Ромащенко бразды правления решили доверить местному специалисту.

Лучшей рекомендацией Бугакова стала его работа в прошлом году. Он дважды вставал у руля команды – весной после отставки Сергея Машнина и осенью, когда клуб покинул Ромащенко. В осенней части 45-летнему специалисту удалось выжать из команды максимум: в 10-ти играх под его руководством «сталевары» добились 4-х побед, 3-х ничьих, 3 раза проиграли при разности мячей 15–11. Второй круг команда прошла с 4-м результатом в «Серебре» и, если бы выступала так раньше, решила бы задачу по выходу в «Золото» и весной претендовала бы на повышение в первую лигу.

Бугаков (19.06.1979 г.р.) – воспитанник «Металлурга», выступал не только за нашу команду, но и в Премьер-Лиге за саратовский «Сокол», московский «Спартак». В последнем его тренером был Олег Романцев. В 2017-23 гг. набивал первые тренерские шишки во главе тренера дубля «Металлурга», работал в ОК СШОР. С 2024 года – в штабе главной команды области. Имеет лицензию «А-УЕФА», позволяющую работать главным тренером во второй лиге.

Помогать Бугакову будут аж 4 (!) помощника. В их числе - Евгений Фролов (1986 г.р.), за плечами которого 313 матчей за «сталеваров» и 15 голов. Почти всю карьеру провёл в «Металлурге» и получил прозвище «вечного капитана команды». С повязкой на рукаве выводил «красно-чёрных» в ФНЛ в 2021 году. В прошлом году Фролов тренировал дублёров «Металлурга», имя его преемника в молодёжной команде обещают сообщить в ближайшее время.

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Евгений Фролов осенью уже появлялся на тренировках нашей команды

А ещё – Алексей Рыбин (1988 г.р.), завершивший карьеру прошлым летом – один из немногих воспитанников «Металлурга», выступавших в РПЛ. На высшем уровне в 2019-21 гг. он провел 39 матчей за «Тамбов», отметился 4 ассистами. Выступал за «Днепр» (Смоленск), «Кубань» (Краснодар). За «Металлург» 175 матчей, 5 голов.

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Алексей Рыбин (справа) полгода назад повесил бутсы на гвоздь

Кроме того, продолжат работать с командой тренер по физподготовке Александр Харин (1988 г.р.) и тренер вратарей Давид Иканович (1989 г.р.).

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Александр Харин

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Давид Иванович (справа)

В клубе отметили, что штаб «Металлурга» на 100 процентов состоит из воспитанников липецкого футбола. Кому ещё доверить возрождение команды, если не им?

Напомним, что ударная концовка минувшего года не спасла «Металлург» от вылета из «Серебра» - слишком многое было упущено в 1-м круге при Ромащенко. Теперь команда будет пытаться вернуться на прежние позиции из так называемого «дивизиона Б», где соперниками липчан станут хорошо известные команды Тамбова, Рязани, Обнинска и т.д. В «дивизион А» выходит только одна команда. Сезон на этом уровне проходит по системе «весна-осень», первые игры ждут «сталеваров» в начале апреля.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
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