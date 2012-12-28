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39 минут назад
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«Коллеги, это ****** !»: липецкая компания задолжала Дирекции дорог Тамбова 11 млн рублей

Когда-то эта фирма занималась реконструкцией Нижнего парка в Липецке и вызывала бурную реакцию мэра Евгении Уваркиной

Как сообщает издание 68News.ru, дирекции городских дорог Тамбова подала два исковых заявления в отношении липецкого ООО «СУ 1». По одному иску затребовано 2,3 млн рублей, а по второму - почти 8,8 млн рублей.

Как пишет издание, подрядчик не выполнил работы по ремонту дороги на улице 2-й высотной по 47-миллионному контракту, заключенному в июле. Работы должны были завершится еще в сентябре, но этого не случилось. Но 14 миллионов компания получила в качестве аванса. Тогда заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть подряд.

68News.ru напомнило, что это не первый факап компании, ранее она провалила благоустройство Пионерского парка в Тамбове.

GOROD48 также сообщал об уголовном деле в отношении «Су 1» на Тамбовщине, и о том, что компании находится в реестре недобросовестных поставщиков 68-го региона из-за невыполнения обязательств.

ООО «СУ 1» хорошо известна и в Липецке. Это фирма, и еще одна – ООО «Квант», проводили реконструкцию Нижнего парка в 2019-2020 году. На работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина. За две недели до прописанного в контракте окончания работ, Евгения Юрьевна пришла с инспекцией в парк и увидела в нем всего лишь двух рабочих и кучи мусора. Реакция мэра на видео, которое предназначалось для рабочего чата, но попала в Сеть, вызвав федеральный резонанс. Евгения Уваркина эмоция не сдерживала:

- Коллеги, это ****** [неприемлемо], - говорила она на видео смартфона.
- Никто, ***** [черт побери], мусор не убирает. Где народ?


Фото:  региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области
ремонт дорог
иск
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Комментарии (1)

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Студент
26 минут назад
А кто нибудь присядет, или только занесут в реестр недобросовестных и в следующем году открыты двери на новые торги? Пока не начнут сажать и конфисковать честно наворованное все так и будут работать.
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