Общество
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39 минут назад
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«Коллеги, это ****** !»: липецкая компания задолжала Дирекции дорог Тамбова 11 млн рублей
Когда-то эта фирма занималась реконструкцией Нижнего парка в Липецке и вызывала бурную реакцию мэра Евгении Уваркиной
Как пишет издание, подрядчик не выполнил работы по ремонту дороги на улице 2-й высотной по 47-миллионному контракту, заключенному в июле. Работы должны были завершится еще в сентябре, но этого не случилось. Но 14 миллионов компания получила в качестве аванса. Тогда заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть подряд.
68News.ru напомнило, что это не первый факап компании, ранее она провалила благоустройство Пионерского парка в Тамбове.
GOROD48 также сообщал об уголовном деле в отношении «Су 1» на Тамбовщине, и о том, что компании находится в реестре недобросовестных поставщиков 68-го региона из-за невыполнения обязательств.
ООО «СУ 1» хорошо известна и в Липецке. Это фирма, и еще одна – ООО «Квант», проводили реконструкцию Нижнего парка в 2019-2020 году. На работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина. За две недели до прописанного в контракте окончания работ, Евгения Юрьевна пришла с инспекцией в парк и увидела в нем всего лишь двух рабочих и кучи мусора. Реакция мэра на видео, которое предназначалось для рабочего чата, но попала в Сеть, вызвав федеральный резонанс. Евгения Уваркина эмоция не сдерживала:
- Коллеги, это ****** [неприемлемо], - говорила она на видео смартфона.
- Никто, ***** [черт побери], мусор не убирает. Где народ?
Фото: региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области
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