Он обойдется городу в 29 миллионов рублей.

В Липецке начался первый этап благоустройства Нижнего парка. Работы проводит липецкое ООО «СУ-1». Контракт с фирмой заключили по результатам торгов. Его стоимость – более 29 миллионов рублей.Как сообщили в городском управлении строительства, подрядная организация уже приступила к подготовительным работам, а также монтажу системы наружного освещения – в рамках первого этапа обновят световые опоры со стороны улицы Карла Маркса и выполнят подсветку здания часовни Петра и Павла.Затем специалисты займутся отделкой подпорных стенок и бювета, ремонтом лестничных маршей – гранитные ступени появятся на всех восьми парковых спусках. Менять бордюры и тротуарную плитку планируют во второй половине июля. Озеленение и установка малых архитектурных форм начнутся в конце июля – начале августа, строителям предстоит снести аварийные деревья и обустроить газоны, установить скамейки, урны и информационные стенды. Согласно контракту, работы должны быть завершены в сентябре.Благоустройство Нижнего парка ведётся с учётом мнения жителей. Концепция обсуждалась в фокус-группах, в которые вошли представители старшего поколения, студенты, школьники, молодые мамы, градостроительный совет, работники офисных и производственных предприятий. В финальной версии проекта благоустройства учли их замечания и предложения.