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Начался первый этап благоустройства Нижнего парка

25 1358
#благоустройство
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Начался первый этап благоустройства Нижнего парка

Он обойдется городу в 29 миллионов рублей.

В Липецке начался первый этап благоустройства Нижнего парка. Работы проводит липецкое ООО «СУ-1». Контракт с фирмой заключили по результатам торгов. Его стоимость – более 29 миллионов рублей.

Как сообщили в городском управлении строительства, подрядная организация уже приступила к подготовительным работам, а также монтажу системы наружного освещения – в рамках первого этапа обновят световые опоры со стороны улицы Карла Маркса и выполнят подсветку здания часовни Петра и Павла.

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Затем специалисты займутся отделкой подпорных стенок и бювета, ремонтом лестничных маршей – гранитные ступени появятся на всех восьми парковых спусках. Менять бордюры и тротуарную плитку планируют во второй половине июля. Озеленение и установка малых архитектурных форм начнутся в конце июля – начале августа, строителям предстоит снести аварийные деревья и обустроить газоны, установить скамейки, урны и информационные стенды. Согласно контракту, работы должны быть завершены в сентябре.

Благоустройство Нижнего парка ведётся с учётом мнения жителей. Концепция обсуждалась в фокус-группах, в которые вошли представители старшего поколения, студенты, школьники, молодые мамы, градостроительный совет, работники офисных и производственных предприятий. В финальной версии проекта благоустройства учли их замечания и предложения.

25 1358
#благоустройство
2

Комментарии (25)

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Мама Стифлера

17 минут назад
В Москве собянин - герой-плиточник, у нас пришла Уваркина. Видать где-то имеет свой заводик
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2

20 минут назад
У жителей было мнение , на 29 млн. руб , плитку перекладывать ? Мдя !
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007

30 минут назад
В городе же проблем нет кроме парков,это ещё раз доказывает оторванность Артамонова и ко от жизни простых людей,,чем ещё заниматься если у тебя доход 200 мультов
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Александр

32 минуты назад
Михалыч, эт точно
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ужас

34 минуты назад
Зачем менять что то хорошее? Уж на нижний парк ни кто особо не жаловался! Деньги девать не куда, направьте их на дороги! А если там ещё нормальные лавочки уберут и установят такие же как на каскадах, то это будет вообще...
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Александр

35 минут назад
Часовня новодел. Но точно такая-же там стояла пока комуняки её не снесли.
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Михалыч

38 минут назад
Началось распиливание бабла
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матвей

38 минут назад
Все равно не пойму - зачем менять всю плитку. Была не плохая , что случилось?
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Почитай табличку на часовне

39 минут назад
А можно без лишних понтов?, Туда ее впендюрил тербунский осел!
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Lidija

45 минут назад
Кто будет ститаться с мнением защитников животных. Закон о защите животных есть. но в Липецкой области все осталось по прежнему. Все тот же запрещеннный с 2019года отстрел животных бел владельцев в области процветает. Введенная с 2019года обязанность стерелизовать животных в области только на бумаге. До сих пор сохранены "КОНЦЛАГЕРЯ" для животных, куда привозят неправомерно отстрелянных и не конца умершвленных животных без владельцев. Власть считает, что парки важнее. Беззаконье по отношению к животным без владельцев процветает. Уже в городе Елец начали стерелизовать животных, а в Липецке нет. Департамент ветеринарии никак не может отойти от старых привычек, на защитников животных грубо говоря не обращать никакого внимания. Пусть выходят, просят милостину и сами выполняют работу департамента. А департамент ветеринарии только будет получать зарплату. Больше им ничего не надо Пусть * .Это их не волнует.Парки куда важнее.
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