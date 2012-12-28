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сегодня, 13:01
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В Мичуринске липецких строителей обвиняют в присвоении 1,7 млн рублей

Липецкую компанию прокуратура подозревает в краже средств нацпроекта

Как сообщает «Тамбов-Информ», в прокуратуре Мичуринского района возбудили уголовное дело в отношении липецкой компании «СУ-1». Строительную фирму подозревают в краже 1,7 млн рублей, выделенных на благоустройство скверов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В 2023 году компания выиграла контракт на сумму в 29 млн рублей для ремонта двух скверов на улицах Советской и Интернациональной в Мичуринске.

Как сообщает тамбовское издание со ссылкой на прокуратуру, проверка показала, что часть средств была незаконно присвоена. компанией. 

«ООО «СУ-1» уже числится в реестре недобросовестных поставщиков из-за частого невыполнения обязательств. Ранее эта компания обвинялась в хищении около 1,3 млн рублей, которые должны были пойти на благоустройство сквера Литераторов, набережной Мичуринска и парка на пересечении улиц Марата и Украинской. Также подрядчик сорвал сроки благоустройства 13 дворов в Мичуринске», — пишет «Тамбов-Информ».
кража
нацпроекты
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сотрудник
сегодня, 13:24
Наконец то за них в Мичуринске взялись! Пока
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Ёж
сегодня, 13:20
Липецкие они такие построить ни чего не способны даже у себя зато украсть мастики из любого бюджета и программы .
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