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сегодня, 13:01
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В Мичуринске липецких строителей обвиняют в присвоении 1,7 млн рублей
Липецкую компанию прокуратура подозревает в краже средств нацпроекта
В 2023 году компания выиграла контракт на сумму в 29 млн рублей для ремонта двух скверов на улицах Советской и Интернациональной в Мичуринске.
Как сообщает тамбовское издание со ссылкой на прокуратуру, проверка показала, что часть средств была незаконно присвоена. компанией.
«ООО «СУ-1» уже числится в реестре недобросовестных поставщиков из-за частого невыполнения обязательств. Ранее эта компания обвинялась в хищении около 1,3 млн рублей, которые должны были пойти на благоустройство сквера Литераторов, набережной Мичуринска и парка на пересечении улиц Марата и Украинской. Также подрядчик сорвал сроки благоустройства 13 дворов в Мичуринске», — пишет «Тамбов-Информ».
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