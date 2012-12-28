Спорт
110
сегодня, 10:19
1
Оп-па, Анапа: «Липецк» проиграл, но из Высшей лиги не вылетит
Светлым пятном стала 16-летняя экс-волейболистка юношеской сборной России, которая набрала 15 очков.
Преимущество южанок, которых тренирует бывший рулевой «Липецка» Александр Труш, чувствовалось во всех компонентах игры. А ведь «Динамо» - далеко не лидер и идёт на скромном 10-м месте. Тем не менее, ни в одной партии липчанки не смогли преодолеть рубеж в два десятка набранных очков – 19:25, 16:25, 17:25.
Чуть ли не единственным светлым пятном в матче стала игра 16-летней Анастасии Хименец. Уроженка Волгограда и бывшая волейболистка юношеской сборной России набрала 15 очков (12 – атака, 2 – блок, 1 – эйс) и впервые в карьере стала самым результативным игроком своей команды на взрослом уровне.
Напомним, что ранее в Орле липчанки уже проигрывали Анапе – 0:3, а в матчах с конкурентом за предпоследнее место «Уфимочкой-УГНТУ» добились одной победы и потерпели одно поражение.
Встречать Новый год «Липецк» будет на последнем месте – 26 матчей, 2 победы. Столько же выиграла и «Уфимочка», но она выше нас по дополнительным показателям.
Вот такие мы сильные
Правда, сильно переживать на праздники не стоит. Как уточнили в ВК «Липецк» в этом сезоне из Высшей лиги «А» не вылетит никто, поэтому наша команда сохранит прописку в любом случае. Зачем – это уже другой вопрос, годами быть «девочками для битья» очень не хотелось бы…
Тренер липчанок Александр Горбатков
Следующие матчи команда Александра Горбаткова проведёт 15-19 января вновь в Орле, где четырежды (!) встретится с черповецкой «Северянкой» - регламент турнира у волейболисток уморителен.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)