Оп-па, Анапа: «Липецк» проиграл, но из Высшей лиги не вылетит

Светлым пятном стала 16-летняя экс-волейболистка юношеской сборной России, которая набрала 15 очков.

Встречать Новый год «Липецк» будет на последнем месте – 26 матчей, 2 победы. Столько же выиграла и «Уфимочка», но она выше нас по дополнительным показателям.











Вот такие мы сильные



Правда, сильно переживать на праздники не стоит. Как уточнили в ВК «Липецк» в этом сезоне из Высшей лиги «А» не вылетит никто, поэтому наша команда сохранит прописку в любом случае. Зачем – это уже другой вопрос, годами быть «девочками для битья» очень не хотелось бы…









Тренер липчанок Александр Горбатков

