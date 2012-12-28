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Оп-па, Анапа: «Липецк» проиграл, но из Высшей лиги не вылетит

Светлым пятном стала 16-летняя экс-волейболистка юношеской сборной России, которая набрала 15 очков.

В заключительном четвёртом матче 70го тура Высшей лиги «А» в Орле липецкие волейболистки уступили команде «Динамо-Анапа» - 0:3.

Преимущество южанок, которых тренирует бывший рулевой «Липецка» Александр Труш, чувствовалось во всех компонентах игры. А ведь «Динамо» - далеко не лидер и идёт на скромном 10-м месте. Тем не менее, ни в одной партии липчанки не смогли преодолеть рубеж в два десятка набранных очков – 19:25, 16:25, 17:25.

Чуть ли не единственным светлым пятном в матче стала игра 16-летней Анастасии Хименец. Уроженка Волгограда и бывшая волейболистка юношеской сборной России набрала 15 очков (12 – атака, 2 – блок, 1 – эйс) и впервые в карьере стала самым результативным игроком своей команды на взрослом уровне.

Напомним, что ранее в Орле липчанки уже проигрывали Анапе – 0:3, а в матчах с конкурентом за предпоследнее место «Уфимочкой-УГНТУ» добились одной победы и потерпели одно поражение.

Встречать Новый год «Липецк» будет на последнем месте – 26 матчей, 2 победы. Столько же выиграла и «Уфимочка», но она выше нас по дополнительным показателям.

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Вот такие мы сильные

Правда, сильно переживать на праздники не стоит. Как уточнили в ВК «Липецк» в этом сезоне из Высшей лиги «А» не вылетит никто, поэтому наша команда сохранит прописку в любом случае. Зачем – это уже другой вопрос, годами быть «девочками для битья» очень не хотелось бы…

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Тренер липчанок Александр Горбатков

Следующие матчи команда Александра Горбаткова проведёт 15-19 января вновь в Орле, где четырежды (!) встретится с черповецкой «Северянкой» - регламент турнира у волейболисток уморителен.
Волейбол
ВК «Липецк»
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43 минуты назад
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