Фантастическая игра и 17 очков Крутихиной не помогли липчанкам победить команду своего бывшего тренера

Основная игра первой части сезона ждёт наших девчат сегодня.

Соперник не выглядел непобедимым: южанки занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице. И липецкие девчата вовсю пытались одержать третью победу в чемпионате, временами показывая проблески неплохой игры игру. В первых двух партиях «был близок локоток», но в итоге поражение – 22:25 и 19:25.









"Перцу" соперничеству придавал тот факт, что данамовками руководит Александр Труш, покинувший нашу команду летом



Самым успешным для липчанок стал третий сет, в котором наша команда буквально разнесла соперниц – 25:16. Но сил на концовку уже не хватило, четвертый отрезок обернулся поражением – 20:25 и 1:3 в матче.









Временами игра у "Липецка" была очень даже ничего



Впрочем, главный матч ждёт команду сегодня. Липчанки вновь встречаются с главными конкурентками их «Уфимочки-УГНТУ. У нашей команды 2 победы, у соперниц – одна поэтому будет решаться, какая команда уйдёт на новогодние каникулы на последнем месте в таблице. Первый матч двух аутсайдеров в Орле выиграли липчанки













Во втором матче 7-го тура Высшей лиги «А» липецкие волейболистки дали бой команде «Динамо-Анапа», но всё же уступили – 1:3.Анна Крутихина была явно в ударе и принесла нашей команде 17 очков – по результативности с ней не сможет сравниться никто даже их игроков «Динамо-Анапа». Мария Ясницкая набрала 14 баллов. Статистика остальных липчанок: Арина Хомутова – 9, Александра Лукашкина – 7, Мариам Уразбахтина – 5, Евгения Важнова, Полина Кокоза, Евгения Куманцева - по 2, Анастасия Хименец, Анастасия Селютина – по 1.