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Спорт
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сегодня, 17:39
Может, и не вылетят? Волейбольный «Липецк» выиграл «матч жизни и смерти»
В игре с «Уфимочкой» пришлось трудно, особенно в первой партии, но итог – 3:0 в нашу пользу.
Липчанки поначалу проигрывали – 8:14 и в голову закрадывались совсем чёрные мысли. Затем наша команда немного подтянулась к соперницам, но всё равно «Уфимочка-УГНТУ» к концовке первой партии подошла, имея два сет-бола (т.е. возможности выиграть сет уже в следующем розыгрыше мяча, прим.) – 24:22.
Но именно в этой критической ситуации наша команда преобразилась. Евгения Важнова - атаковала с задней линии, пусть немного и повезло, но мяч рикошетом от сетки провалился на чужую сторону площадки – 24:23. Затем сработал двойной липецкий блок Анастасии Селютиной и Арины Хомутовой - 24:24. Следующее очко первым темпом заработала Анна Крутихина – 25:24, затем завязался длинный-длинный розыгрыш, точку в котором в четыре руки блоком поставили Селютина и Крутихина – 26:24!
Во втором отрезке команды долго шли вровень, лидер менялся – 8:9, 13:12, но потихоньку «Липецк» начал отрываться от соперниц. Когда 15-летняя Мариам Уразбахтина завершила быструю атаку первым темпом, счёт стал 18:14 в нашу пользу. Уфимские тренеры тут же взяли тайм-аут, но он им не помог, партию наши выиграли – 25:19.
А в третьем сете «Уфимочка-УГНТУ» просто сдалась на милость победительниц – 25:13 и 3:0 в нашу пользу в матче!
«Липецк» можно поздравить со второй победой в сезоне, но почивать на лаврах рано. Завтра нас ждёт матч с «Динамо-Анапа» (10-е место), затем в четверг, 26 декабря, будет один выходной, а потом игры повторятся: 27 декабря нам опять играть с Уфой, 28 декабря – с динамовками.
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