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сегодня, 17:39

Может, и не вылетят? Волейбольный «Липецк» выиграл «матч жизни и смерти»

В игре с «Уфимочкой» пришлось трудно, особенно в первой партии, но итог – 3:0 в нашу пользу.

Игр 7-го тура Высшей лиги «А» по волейболу болельщики ждали с особым замиранием сердца. На площадке спортивного комплекса «Победа» в Орле липчанкам предстоит дважды встретиться с главными конкурентками в борьбе за выживание – «Уфимочкой-УГНТУ». Обе команды за весь сезон сумели одержать лишь по одной победе в 22-х играх и плотно завязли внизу. У ближайшего соперника в турнирной таблице «Локомотива-2» из Калининграда побед уже 7, поэтому всем очевидно, что лигу покинул либо Липецк, либо Уфа. И решится это, скорее всего, в очных встречах. Сегодня состоялась первая из них.

Липчанки поначалу проигрывали – 8:14 и в голову закрадывались совсем чёрные мысли. Затем наша команда немного подтянулась к соперницам, но всё равно «Уфимочка-УГНТУ» к концовке первой партии подошла, имея два сет-бола (т.е. возможности выиграть сет уже в следующем розыгрыше мяча, прим.) – 24:22.

Но именно в этой критической ситуации наша команда преобразилась. Евгения Важнова - атаковала с задней линии, пусть немного и повезло, но мяч рикошетом от сетки провалился на чужую сторону площадки – 24:23. Затем сработал двойной липецкий блок Анастасии Селютиной и Арины Хомутовой - 24:24. Следующее очко первым темпом заработала Анна Крутихина – 25:24, затем завязался длинный-длинный розыгрыш, точку в котором в четыре руки блоком поставили Селютина и Крутихина – 26:24!

Во втором отрезке команды долго шли вровень, лидер менялся – 8:9, 13:12, но потихоньку «Липецк» начал отрываться от соперниц. Когда 15-летняя Мариам Уразбахтина завершила быструю атаку первым темпом, счёт стал 18:14 в нашу пользу. Уфимские тренеры тут же взяли тайм-аут, но он им не помог, партию наши выиграли – 25:19.

А в третьем сете «Уфимочка-УГНТУ» просто сдалась на милость победительниц – 25:13 и 3:0 в нашу пользу в матче!

«Липецк» можно поздравить со второй победой в сезоне, но почивать на лаврах рано. Завтра нас ждёт матч с «Динамо-Анапа» (10-е место), затем в четверг, 26 декабря, будет один выходной, а потом игры повторятся: 27 декабря нам опять играть с Уфой, 28 декабря – с динамовками.
Волейбол
ВК «Липецк»
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