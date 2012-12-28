С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Спорт
83
сегодня, 18:18
Близок локоток… Липчанки уступили главному конкуренту в последних розыгрышах тай-брейка
Увы, встречать нам Новый год на последнем месте в Высшей лиге.
Напомним, именно эти две команды серьёзно отстали от остальных участниц Высшей лиги «А», и по сути – сегодня решали, кто из них уйдёт на новогодние каникулы в ранге последней команды турнира. Борьба выдалась нешуточной, всё решили буквально несколько розыгрышей в концовке дополнительной пятой партии, в итоге победу праздновали девушки из Уфы – 3:2.
Несколько дней назад липчанки победили башкирскую команду – 3:0, болельщики требовали «продолжения банкета» и в первой партии у наших это получалось. «Липецк» постоянно вёл в счёте, правда не обошлось без «тянучки» и всё же наши девчата выиграли – 27:25.
Следующая партия осталась уже за «Уфимочкой-УГНТУ» - 25:13, но затем вновь победил «Липецк» - 25:19. Зацепиться в четвёртом сете и чисто выиграть матч у подопечных Александра Горбаткова не вышло: 25:18.
В результате – тай-брейк. Липчанки лидировали – 2:0, 6:4, 10:7… Тревожный набат прозвучал при счёте 11:8, когда наша команда отдала сразу три розыгрыша подряд, позволив соперницам сравнять счёт. Горбатков тут же взял тайм-аут, дело вроде бы сдвинулось – 12:11, 13:12. Но именно здесь «Липецк» допустил второй провал и вновь уступил в трех розыгрышах, что стало фатальным. При счёте 13:14 соперницы сначала «зачехлили» Анну Крутихину и игра продолжилась, а затем Мария Ясницкая пыталась обвести блок, но не попала в площадку – 13:15…
У Уфы, и у Липецка стало по 2 победы в чемпионате, но башкирская команда имеет преимущество по очкам, а потому Горбатков и Ко опустились в самый низ таблицы – на 14-ю позицию.
В жизни всегда есть место подвигу, ситуация теоретически ещё может поменяться завтра по итогам заключительных матчей года: липчанки сразятся с «Динамо-Анапа» (10-е место), а уфимские девушки – с «Атомом-Курск» (3-е). Но скорее всего ничего не изменится.
0
0
0
0
0
Комментарии