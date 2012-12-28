Близок локоток… Липчанки уступили главному конкуренту в последних розыгрышах тай-брейка

Увы, встречать нам Новый год на последнем месте в Высшей лиге.

Следующая партия осталась уже за «Уфимочкой-УГНТУ» - 25:13, но затем вновь победил «Липецк» - 25:19. Зацепиться в четвёртом сете и чисто выиграть матч у подопечных Александра Горбаткова не вышло: 25:18.









В результате – тай-брейк. Липчанки лидировали – 2:0, 6:4, 10:7… Тревожный набат прозвучал при счёте 11:8, когда наша команда отдала сразу три розыгрыша подряд, позволив соперницам сравнять счёт. Горбатков тут же взял тайм-аут, дело вроде бы сдвинулось – 12:11, 13:12. Но именно здесь «Липецк» допустил второй провал и вновь уступил в трех розыгрышах, что стало фатальным. При счёте 13:14 соперницы сначала «зачехлили» Анну Крутихину и игра продолжилась, а затем Мария Ясницкая пыталась обвести блок, но не попала в площадку – 13:15…







