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сегодня, 18:18

Близок локоток… Липчанки уступили главному конкуренту в последних розыгрышах тай-брейка

Увы, встречать нам Новый год на последнем месте в Высшей лиге.

Липецкие волейболистки сегодня вновь встречались с «Уфимочкой-УГНТУ».

Напомним, именно эти две команды серьёзно отстали от остальных участниц Высшей лиги «А», и по сути – сегодня решали, кто из них уйдёт на новогодние каникулы в ранге последней команды турнира. Борьба выдалась нешуточной, всё решили буквально несколько розыгрышей в концовке дополнительной пятой партии, в итоге победу праздновали девушки из Уфы – 3:2.

Несколько дней назад липчанки победили башкирскую команду – 3:0, болельщики требовали «продолжения банкета» и в первой партии у наших это получалось. «Липецк» постоянно вёл в счёте, правда не обошлось без «тянучки» и всё же наши девчата выиграли – 27:25.

Следующая партия осталась уже за «Уфимочкой-УГНТУ» - 25:13, но затем вновь победил «Липецк» - 25:19. Зацепиться в четвёртом сете и чисто выиграть матч у подопечных Александра Горбаткова не вышло: 25:18.

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В результате – тай-брейк. Липчанки лидировали – 2:0, 6:4, 10:7… Тревожный набат прозвучал при счёте 11:8, когда наша команда отдала сразу три розыгрыша подряд, позволив соперницам сравнять счёт. Горбатков тут же взял тайм-аут, дело вроде бы сдвинулось – 12:11, 13:12. Но именно здесь «Липецк» допустил второй провал и вновь уступил в трех розыгрышах, что стало фатальным. При счёте 13:14 соперницы сначала «зачехлили» Анну Крутихину и игра продолжилась, а затем Мария Ясницкая пыталась обвести блок, но не попала в площадку – 13:15…

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У Уфы, и у Липецка стало по 2 победы в чемпионате, но башкирская команда имеет преимущество по очкам, а потому Горбатков и Ко опустились в самый низ таблицы – на 14-ю позицию.

В жизни всегда есть место подвигу, ситуация теоретически ещё может поменяться завтра по итогам заключительных матчей года: липчанки сразятся с «Динамо-Анапа» (10-е место), а уфимские девушки – с «Атомом-Курск» (3-е). Но скорее всего ничего не изменится.
Волейбол
ВК «Липецк»
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