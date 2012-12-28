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868
35 минут назад
7

Побитого преподавателя ОБЖ уволили за неэтичное поведение

А руководству колледжа объявлен выговор за нарушения требований безопасности.

Комиссия управления образования и науки Липецкой области завершила проверку в Липецком колледже индустрии сервиса. Как сообщает пресс-служба правительства области, руководству колледжа объявлен выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. А с преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам.

Напомним, 24 декабря в соцсетях было опубликовано видео нападения на педагога. В аудиторию заходят двое мужчин (в том числе отчим одной из студенток), и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ. 

Сразу после этого на преподавателя ОБЖ появилось много жалоб в соцсетях: якобы на парах он отпускал неприличные шутки, в том числе на сексуальные темы, и позволял себе другие вольности в адрес студенток. Сегодня утром председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Липецкой области Вадиму Муратову организовать процессуальную проверку информации об инциденте в колледже индустрии сервиса.
конфликт
побои
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Комментарии (8)

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Сначала новые
135
4 минуты назад
Вот это поворот
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2002
7 минут назад
Отчиму, браво! Но стоило это делать при учениках
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234
11 минут назад
Быстро разобрались. Только ранее сам ребенок заявлял, что ничего не было. И сами же руководители говорили, что жалоб не было. Но очень хочется усидеть на своих стульях. А по факту им проще сдать преподавателя, чем отвечать самим. Проблема учителей, преподавателей в том, что руководство их сливает моментально. Ни кто ни в чем не разбирается. И ни кто не встанет на защиту. Тут мое слово против твоего слова и все. Прежде чем писать какой плохой преподаватель, подумайте, что оговорить можно любого, а вот доказать обратное очень сложно.
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Нервная мать
17 минут назад
Пришел учить- учи предмету, а не шутки распускай непристойные. Где руководство было? Не слышали? Не видели? Все, как всегда. В жизни тоже такие экземпляры встречаются- любители пошлостей, стараюсь всегда обходить их стороной. Считаю, что не вполне здоровые они.
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Но.
20 минут назад
Вот-вот а у нас всегда учитель прав. А если бы все дети и родители хвалили преподавателя и лишь один ребенок пострадал что тогда?
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вв
21 минуту назад
..чем дальше в лес-тем меньше преподавателей останется..Буду только ОЧЕНЬ "ЭТИЧНЫЕ" ученики)))
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Внушаемый
25 минут назад
Ну,у преподователя поведение должно быть этичным ! Он должен нести знания в массы ,а не удовлетворять свои похотливые наклонности ! Ну,беда в том ,что он не контролирует этот процесс !
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