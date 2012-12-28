Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
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35 минут назад
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Побитого преподавателя ОБЖ уволили за неэтичное поведение
А руководству колледжа объявлен выговор за нарушения требований безопасности.
Напомним, 24 декабря в соцсетях было опубликовано видео нападения на педагога. В аудиторию заходят двое мужчин (в том числе отчим одной из студенток), и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ.
Сразу после этого на преподавателя ОБЖ появилось много жалоб в соцсетях: якобы на парах он отпускал неприличные шутки, в том числе на сексуальные темы, и позволял себе другие вольности в адрес студенток. Сегодня утром председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Липецкой области Вадиму Муратову организовать процессуальную проверку информации об инциденте в колледже индустрии сервиса.
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