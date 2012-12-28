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Общество
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24 минуты назад
Сегодня в Липецке: вместо охоты на лис, на что липчане предпочитают копить деньги
Нас ждут Дон Кихот, «не резиновый» диктант, борьба мамочек с выгоранием.
В Липецке днём от +2 до +4 градусов, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Отключение воды
С 10:000 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Дружбы, 32, стр. 32;
– ул. Фрунзе, 91.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вильямса, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственная, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Сурикова, Энтузиастов.
Свет сегодня отключать никому не планируют.
Пробки
Погода на улице – брр…., угодить в пробку и простоять в ней долго сегодня особенно не хотелось бы. Поэтому лучше сверить маршрут в приложении.
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Вместо охоты…
В 17:00 в зале «Живописная Россия» Липецкого областного краеведческого музея (ул. Ленина, 25) пройдет мероприятие «Рыжая лисица – хитрая сестрица» (6+).
Фото vk.ru/museum48group
В начале ноября в Англии традиционно открывалась охота на лис, чтобы регулировать популяцию рыжих хищников. В XXI веке это уже не практикуется, а на смену пришли совсем другие мероприятия, посвященные рыжим плутовкам. В рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей сегодня организуют увлекательный вечер. О жизни лис расскажет зав. отделом природы А.В. Юнченко, а создать фигурку лисы из глины поможет лауреат всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства, мастер-керамист В.Н. Демент.
Как мамочкам избежать выгорания
В 15:00 центральная городская детская библиотека им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) будет отдана в распоряжение взрослых и организует встречу для мам «Перезагрузка» (18+).
Как это бывает: дети, дом, работа, заботы о близких — и совсем не остаётся времени на себя. А когда силы заканчиваются, появляется оно — выгорание. И часто женщины даже не понимают, что с ними происходит. Сегодня мамочек приглашают на разговор – честный, без осуждения, в котором женщины встретят и поддержку, и понимание.
Не волнуйся, не стрессуй
В 17:15 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) психолог Евгения Цехош проведёт очередное занятие для взрослых «Наука антистресса» (16+).
Разговор о навыках самопрезентации и уверенного поведения. Секреты, как лучше выражать свои мысли, справляться с волнением и чувствовать себя увереннее рядом с другими.
Первозданная тишина природы
В 17:00 Центр изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) приглашает на экскурсию по фотовыставке Марии Селивановой Сосниной (6+).
Фото vk.ru/center_by_fine_arts
В её фотографиях — редкие растения, словно сошедшие со страниц ботанической сказки, и встречи с дикими животными: порой едва уловимые, порой пронзительно близкие. А ещё вас ждёт рассказ автора о долгих переходах, о минутах напряжённого ожидания, когда природа словно бы раздумывала, достоин ли фотограф стать свидетелем её тайны.
Диктант
В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт «Большой этнографический диктант» (6+).
Вчерашний снимок из краеведческого музея, фото vk.ru/museum48group
Вчера диктант проходил в областном краеведческом музее, сегодня у липчан будет ещё один шанс проверить свои знания об истории и культуре России. В соцсетях музея акцию прорекламировали странновато, отметив, что (цитата): «Места не резиновые» и присовокупив фразу «Пора доказать, что Вы не просто любите борщ, а знаете, чьи это традиции». М-да…
Мособлдрама
В 19:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) артисты Мособлдрамы представят мюзикл Дон Кихот, человек из Ламанчи» (12+).
«Нелепые» подвиги странствующего рыцаря с тазиком вместо шлема на голове оказываются единственным честным вызовом серой обыденности. Гости привозят масштабную музыкальную постановку о внутренней свободе и вере: 18 вокальных номеров, мощные ансамбли, лирические дуэты и знаменитая ария «Чтобы мечтать» в версии подмосковной труппы.
Фото vk.ru/serpuhovmo
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.
Копить или не копить?
52% липчан считают приоритетной целью для накоплений первоначальный взнос на покупку квартиры.
26% привлекает идея не работать длительный срок от полугода и жить на сбережения. 22% затруднились с ответом.
Чаще на жильё готовы копить женщины – 58% против 46% у мужчин. Эта цель по понятным причинам популярна у молодёжи: люди до 35 лет называли её приоритетной в 59% случаев, тогда как те, кто старше 45 лет – в 43%. На приобретение квартиры или дома больше ориентированы те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей – 57%.
Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя, разбитая на два двухдневных отрезка, подошла к концу. Но сколько ещё новостей она подарит! Всеми необходимыми сведениями вас ежедневно обеспечит GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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