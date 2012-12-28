Сегодня в Липецке: вместо охоты на лис, на что липчане предпочитают копить деньги

Нас ждут Дон Кихот, «не резиновый» диктант, борьба мамочек с выгоранием.

В Липецке днём от +2 до +4 градусов, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.









– ул. Фрунзе, 91.









Погода на улице – брр…., угодить в пробку и простоять в ней долго сегодня особенно не хотелось бы. Поэтому лучше сверить маршрут в приложении.





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 17:00 в зале «Живописная Россия» Липецкого областного краеведческого музея (ул. Ленина, 25) пройдет мероприятие «Рыжая лисица – хитрая сестрица» (6+).









Фото vk.ru/museum48group

В начале ноября в Англии традиционно открывалась охота на лис, чтобы регулировать популяцию рыжих хищников. В XXI веке это уже не практикуется, а на смену пришли совсем другие мероприятия, посвященные рыжим плутовкам. В рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей сегодня организуют увлекательный вечер. О жизни лис расскажет зав. отделом природы А.В. Юнченко, а создать фигурку лисы из глины поможет лауреат всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства, мастер-керамист В.Н. Демент.

В 17:15 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) психолог Евгения Цехош проведёт очередное занятие для взрослых «Наука антистресса» (16+).









В 17:00 Центр изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) приглашает на экскурсию по фотовыставке Марии Селивановой Сосниной (6+).













Фото vk.ru/center_by_fine_arts

В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт «Большой этнографический диктант» (6+).









Вчерашний снимок из краеведческого музея, фото vk.ru/museum48group

«Нелепые» подвиги странствующего рыцаря с тазиком вместо шлема на голове оказываются единственным честным вызовом серой обыденности. Гости привозят масштабную музыкальную постановку о внутренней свободе и вере: 18 вокальных номеров, мощные ансамбли, лирические дуэты и знаменитая ария «Чтобы мечтать» в версии подмосковной труппы.













Фото vk.ru/serpuhovmo

26% привлекает идея не работать длительный срок от полугода и жить на сбережения. 22% затруднились с ответом.







