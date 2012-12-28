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По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
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сегодня, 11:05
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По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Был избит преподаватель ОБЖ.
По данным Информационного центра CК России, из сообщений СМИ стало известно, что житель Липецка пришел в колледж и избил преподавателя, который якобы обсуждал с его дочерью темы непристойного характера. Отмечается, что руководство колледжа игнорировало жалобы на действия педагога.
Напомним, 24 декабря в соцсетях было опубликовано видео нападения на педагога. Судя по ролику, на паре в колледже появляются двое мужчин, и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ. В это время одна из студенток звонит заместителю директора колледжа Елене Николаевне (Галкиной) и сообщает о происшествии: «Пришли двое мужчин, бьют ОБЖшника». После нескольких ударов мужчины удаляются, а преподаватель ОБЖ обращается к ребятам: «Вы все свидетели». При этом один из обидчиков преподавателя кричит: «Нет тут свидетелей».
Один из задержанных по подозрению в избиении преподавателя — отчим студентки колледжа. Об этом ранее сообщило правительство Липецкой области.
Подвергшийся нападению педагог отстранён от работы на время проведения проверки по фактам неэтичного поведения, о которых сообщали пользователи социальных сетей.
Областное управление образования и науки также проводит проверку действий руководства колледжа в отношении обеспечения безопасности.
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