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сегодня, 11:05
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По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже

Был избит преподаватель ОБЖ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Липецкой области Вадиму Муратову организовать процессуальную проверку информации об инциденте в Липецком колледже индустрии сервиса.

По данным Информационного центра CК России, из сообщений СМИ стало известно, что житель Липецка пришел в колледж и избил преподавателя, который якобы обсуждал с его дочерью темы непристойного характера. Отмечается, что руководство колледжа игнорировало жалобы на действия педагога.

Напомним, 24 декабря в соцсетях было опубликовано видео нападения на педагога. Судя по ролику, на паре в колледже появляются двое мужчин, и один из них начинает бить преподавателя ОБЖ. В это время одна из студенток звонит заместителю директора колледжа Елене Николаевне (Галкиной) и сообщает о происшествии: «Пришли двое мужчин, бьют ОБЖшника». После нескольких ударов мужчины удаляются, а преподаватель ОБЖ обращается к ребятам: «Вы все свидетели». При этом один из обидчиков преподавателя кричит: «Нет тут свидетелей».

Один из задержанных по подозрению в избиении преподавателя — отчим студентки колледжа. Об этом ранее сообщило правительство Липецкой области.

Подвергшийся нападению педагог отстранён от работы на время проведения проверки по фактам неэтичного поведения, о которых сообщали пользователи социальных сетей.

Областное управление образования и науки также проводит проверку действий руководства колледжа в отношении обеспечения безопасности.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
и проверку
5 минут назад
и про возбуждение дела
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эту
14 минут назад
девочку надо на детектор лжи
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567
28 минут назад
А ничего, что сам ребёнок говорит, что ничего не было. Они хоть бы с версией определились, что делал 60-летнмй преподаватель ОБЖ: обсуждали непристойные темы или трогал ребёнка. Каждый раз новыевю версии. А как колледж не реагировал? Где письменные жалобы или обращение в департамент образования? Или теперь любой ценой нужно оправдать неадекватный поступок отчима?
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Эээ
29 минут назад
Ну вот устроила "студентка" себе Новогодние праздники)))
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ну
39 минут назад
а какие на уроке ОБЖ могут быть темы непристойного характера.Все пристойные темы там обсуждаются.
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дружно молчим
50 минут назад
Липецкие власти пока не дали никакой оценки произошедшего в колледже. Ни в чём.
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Ну
28 минут назад
Пока идёт следствие ни кто, ни где, ни чего говорить не будут!
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