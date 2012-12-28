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50 минут назад

Под Липецком горел «Оzоn»

Возгорание началось в электрощитовой.

В селе Новодмитриевка Липецкого округа произошёл пожар в пункте выдачи заказов «Оzоn», сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Возгорание случилось утром 5 ноября. Огонь повредил электрощит на площади один квадратный метр. Пламя потушили очевидцы до прибытия пожарных.

В тот же день в Грязях на улице Арнаутова загорелся жилой одноэтажный каркасный дом: повреждена внутренняя отделка на площади один квадратный метр, пожар ликвидировали сами жильцы. В Липецке на улице Космонавтов в здании салона красоты «Амуаж» произошло короткое замыкание без последующего горения.

Четыре раза пожарные тушили мусор на открытых площадках, общая площадь возгораний составила 294 квадратных метра.
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