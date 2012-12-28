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Общество
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50 минут назад
Под Липецком горел «Оzоn»
Возгорание началось в электрощитовой.
Возгорание случилось утром 5 ноября. Огонь повредил электрощит на площади один квадратный метр. Пламя потушили очевидцы до прибытия пожарных.
В тот же день в Грязях на улице Арнаутова загорелся жилой одноэтажный каркасный дом: повреждена внутренняя отделка на площади один квадратный метр, пожар ликвидировали сами жильцы. В Липецке на улице Космонавтов в здании салона красоты «Амуаж» произошло короткое замыкание без последующего горения.
Четыре раза пожарные тушили мусор на открытых площадках, общая площадь возгораний составила 294 квадратных метра.
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