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Происшествия
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сегодня, 10:37
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Двое грязинцев нарвались на мошенников при покупке газосиликатных блоков
Предложение стройматериалов покупатели нашли на популярном сайте объявлений.
А 30-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке ноутбука «Apple MacBook» на сайте объявлений. Он лишился почти 61 000 рублей.
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