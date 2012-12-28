Двое грязинцев нарвались на мошенников при покупке газосиликатных блоков

Предложение стройматериалов покупатели нашли на популярном сайте объявлений.

5 ноября в Липецкой области жертвами дистанционных мошенников стали три человека. Причём двоих жителей Грязей обманули по одной и той же схеме — при покупке газосиликатных блоков через сайт объявлений: 40-летний мужчина перевёл за стройматериалы мошенникам 71 000 рублей, 47-летний — 52 000 рублей.А 30-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке ноутбука «Apple MacBook» на сайте объявлений. Он лишился почти 61 000 рублей.