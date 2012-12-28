Пенсионера обманули на 114 тысяч рублей при покупке бытовки: через два года деньги вернули с процентами

Деньги он перевёл на карту жителя Ленинградской области — его вычислила полиция.

Советский суд Липецка по иску прокуратуры возвратил пенсионеру деньги, похищенные у него мошенниками ещё в сентябре 2024 года.Как сообщает областная прокуратура, пенсионер заказал через интернет деревянную бытовку и заплатил 114 000 рублей. Но товар так и не получил. Полицейские возбудили уголовное о мошенничестве с причинением значительного ущерба, и вышли на жителя Ленинградской области — владельца карты, на которую пенсионер перечислил деньги.Через суд с него взыскана не только сумма неосновательного обогащения, но и проценты за пользование чужими деньгами и компенсация морального вреда: всего липчанину выплачены 129 547 рублей.