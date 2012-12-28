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Пенсионера обманули на 114 тысяч рублей при покупке бытовки: через два года деньги вернули с процентами
Происшествия
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сегодня, 10:13
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Пенсионера обманули на 114 тысяч рублей при покупке бытовки: через два года деньги вернули с процентами
Деньги он перевёл на карту жителя Ленинградской области — его вычислила полиция.
Как сообщает областная прокуратура, пенсионер заказал через интернет деревянную бытовку и заплатил 114 000 рублей. Но товар так и не получил. Полицейские возбудили уголовное о мошенничестве с причинением значительного ущерба, и вышли на жителя Ленинградской области — владельца карты, на которую пенсионер перечислил деньги.
Через суд с него взыскана не только сумма неосновательного обогащения, но и проценты за пользование чужими деньгами и компенсация морального вреда: всего липчанину выплачены 129 547 рублей.
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