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Объявлены торги на строительство лестницы в Каменном логу: ее должны привести в порядок к 1 августа
Общество
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49 минут назад
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Объявлены торги на строительство лестницы в Каменном логу: ее должны привести в порядок к 1 августа
Начальная цена контракта — семь миллионов рублей. Этапы строительства у подрядчика будут принимать ежемесячно.
За эти деньги победитель торгов должен к 1 августа 2025 года демонтировать старую лестницу и построить новую, а также устроить канализацию, вырезать поросль, снести или обрезать аварийные и больные деревья и кустарники, и посадить новые, и обустроить на склоне георешетку.
Любопытно, что управление главного смотрителя будет принимать работы ежемесячно (оценивать сделанное за месяц). Гарантийный срок на новую лестницу — четыре года.
Напомним, липчане много лет просили отремонтировать лестницу в районе улицы Толстого, которую постоянно разрушают потоки воды. Ее пытались подлатать, но ничего путного из этого не вышло. Между тем, лестница — единственная, по которой жители улиц Трудовой, Большие Ключи, Малые Ключи поднимаются на улицу Толстого на работу, водят детей в садик и школу.
В начале ноября вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что ремонт лестницы начнется уже в этом году.
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