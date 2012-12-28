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49 минут назад
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Объявлены торги на строительство лестницы в Каменном логу: ее должны привести в порядок к 1 августа

Начальная цена контракта — семь миллионов рублей. Этапы строительства у подрядчика будут принимать ежемесячно.

Управление главного смотрителя объявило торги на обустройство объекта «Пешеходная зона в районе улицы Толстого, 28» по государственной программе «Формирование современной городской среды в Липецкой области». Начальная цена контракта — 7 044 551 рублей.

За эти деньги победитель торгов должен к 1 августа 2025 года демонтировать старую лестницу и  построить новую, а также устроить канализацию, вырезать поросль, снести или обрезать аварийные и больные деревья и кустарники, и посадить новые, и обустроить на склоне георешетку.

Любопытно, что управление главного смотрителя будет принимать работы ежемесячно (оценивать сделанное за месяц). Гарантийный срок на новую лестницу — четыре года.

Напомним, липчане много лет просили отремонтировать лестницу в районе улицы Толстого, которую постоянно разрушают потоки воды. Ее пытались подлатать, но  ничего путного из этого не вышло. Между тем, лестница — единственная, по которой жители улиц Трудовой, Большие Ключи, Малые Ключи поднимаются на улицу Толстого на работу, водят детей в садик и школу.

В начале ноября вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что ремонт лестницы начнется уже в этом году.
лестница
Каменный лог
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Комментарии (1)

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Каменный лог
31 минуту назад
А меня то когда благоустраивать начнут?
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