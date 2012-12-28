Цена лестницы на винтовых сваях в Каменном логу предварительно обсчитана в 6 млн рублей

Контракт будет переходным, со строительством в 2024-2025 годах.

В прямом эфире из центра управления регионом вице-мэр Николай Дергунов рассказал о ремонте лестницы, связывающей улицы Каменного лога с улицами Льва Толстого и Ворошилова: по его словам, она станет металлической, а из-за сложности рельефа — винтовой.Мы уточнили и сообщаем, что лестница, конечно, будет прямой. Вице-мэр имел ввиду, что на крутом спуске для ее монтажа будут использованы винтовые сваи. Уже наверху, на пересечении улиц Ворошилова и Льва Толстого, сваи будут обычными, прямыми.По предварительным данным, стартовая цена контракта на изготовление и монтаж лестницы составит шесть миллионов рублей. Как только проектно-сметная документация будет готова, управление главного смотрителя мэрии объявит торги на поиск подрядчика. Работы начнутся этой зимой с завершением в 2025 году.