33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Общество
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сегодня, 13:52
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Цена лестницы на винтовых сваях в Каменном логу предварительно обсчитана в 6 млн рублей
Контракт будет переходным, со строительством в 2024-2025 годах.
Мы уточнили и сообщаем, что лестница, конечно, будет прямой. Вице-мэр имел ввиду, что на крутом спуске для ее монтажа будут использованы винтовые сваи. Уже наверху, на пересечении улиц Ворошилова и Льва Толстого, сваи будут обычными, прямыми.
По предварительным данным, стартовая цена контракта на изготовление и монтаж лестницы составит шесть миллионов рублей. Как только проектно-сметная документация будет готова, управление главного смотрителя мэрии объявит торги на поиск подрядчика. Работы начнутся этой зимой с завершением в 2025 году.
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