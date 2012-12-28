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381
сегодня, 13:52
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Цена лестницы на винтовых сваях в Каменном логу предварительно обсчитана в 6 млн рублей

Контракт будет переходным, со строительством в 2024-2025 годах.

В прямом эфире из центра управления регионом вице-мэр Николай Дергунов рассказал о ремонте лестницы, связывающей улицы Каменного лога с улицами Льва Толстого и Ворошилова: по его словам, она станет металлической, а из-за сложности рельефа — винтовой.

Мы уточнили и сообщаем, что лестница, конечно, будет прямой. Вице-мэр имел ввиду, что на крутом спуске для ее монтажа будут использованы винтовые сваи. Уже наверху, на пересечении улиц Ворошилова и Льва Толстого, сваи будут обычными, прямыми.

По предварительным данным, стартовая цена контракта на изготовление и монтаж лестницы составит шесть миллионов рублей. Как только проектно-сметная документация будет готова, управление главного смотрителя мэрии объявит торги на поиск подрядчика. Работы начнутся этой зимой с завершением в 2025 году.
лестница
благоустройство
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Комментарии (7)

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21 минуту назад
Надеюсь проектировщики читают комментарии. Пока не поздно, предусмотрите пожалуйста доступ для колясок. У нас много маломобильных горожан, и мамочки с колясками и просто пожилые люди.
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Липчанин
24 минуты назад
Тама нада канатную дорогу, как в Сочи в Красной поляне. И чтоб не сидячие, а с вагончиками... Даёшь референдум!!!
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мимоходом
34 минуты назад
Ну металлическая лестница, да на крутом спуске - это как раз то, что надо, особенно зимой.Травматологические отделения ждите пополнения в переходящем 2025 году.
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Татьяна
38 минут назад
Вот это я понимаю, размах. Мастеров надо обязательно из-за границы пригласить. Поручни, сусальным золотом покрыть. Ступеньки, из хрусталя. Ну а опоры, только из гранита. Чтоб все шесть миллионов освоить. Интересно, у нас вообще кто то проверяет, сколько реально уходит денег на объект?
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коля
40 минут назад
А ник то не подумал .мож она там и нафиг не нужна.куда там ходить? .Лучше бы на Кремль Нашь на 20 .денег выделили на ремонт.То хоть наследие .Кремль красный .
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Не зря
42 минуты назад
Что это за раскраска?
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