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Происшествия
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04.12.2024 14:24
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Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда
Теперь уже бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что обвиняемый также незаконно передал третьим лицам личные данные, содержащиеся в информационных базах МВД России.
В прошлом году эти события широко освещались в СМИ — в том числе в федеральных. Шумиху вокруг дела подняла мать девушки. Оказалось, что полицейский постоянно делился с наркосбытчиком данными о расположении нарядов полиции, а также «пробивал» по базам нужных ему людей.
«Причастность полицейского к противоправным действиям установили оперативники собственной безопасности регионального МВД совместно с УФСБ. 18 апреля в дежурную часть УМВД России по Липецку обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что знакомый её дочери подкинул ей наркотики, в связи с чем, в отношении неё было принято процессуальное решение. В результате проверки была собрана информация, свидетельствующая о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России по Липецку. На основании представленных оперативными службами материалов следственными органами принято процессуальное решение», — ранее рассказывали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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