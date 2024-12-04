Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда

Теперь уже бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.