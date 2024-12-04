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04.12.2024 14:24
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Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда

Теперь уже бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В суд передано уголовное дело 31-летнего липчанина — бывшего оперуполномоченного, который, по версии следствия, в январе 2023 года по просьбе 37-летнего знакомого - наркосбытчика, подбросившего наркотики в карман 17-летней девушки, помог возбудить против нее уголовное дело: полицейский передал информацию о несовершеннолетней своим ничего не подозревающим коллегам, а те прибыли по указанному адресу и задержали девушку в подъезде за незаконное хранение наркотиков. В кармане девушки полицейские нашли сверток с 0,66 грамма N-метилэфедрона. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело, но затем оно было прекращено из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что обвиняемый также незаконно передал третьим лицам личные данные, содержащиеся в информационных базах МВД России.

В прошлом году эти события широко освещались в СМИ — в том числе в федеральных. Шумиху вокруг дела подняла мать девушки. Оказалось, что полицейский постоянно делился с наркосбытчиком данными о расположении нарядов полиции, а также «пробивал» по базам нужных ему людей.

«Причастность полицейского к противоправным действиям установили оперативники собственной безопасности регионального МВД совместно с УФСБ. 18 апреля в дежурную часть УМВД России по Липецку обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что знакомый её дочери подкинул ей наркотики, в связи с чем, в отношении неё было принято процессуальное решение. В результате проверки была собрана информация, свидетельствующая о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России по Липецку. На основании представленных оперативными службами материалов следственными органами принято процессуальное решение», — ранее рассказывали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
полиция
наркотики
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Комментарии (20)

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Как гость
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Гость
сегодня, 07:03
Очень интересная история.... Что делала девочка 17 лет, в гостях у 37 летнего мужчины??? Хотелось, чтобы история закончилась.И истинные виновные, были наказаны.Очень жаль,если пострадают невинные
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Оля
вчера, 05:20
Какой Позор.
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Липчанин
04.12.2024 23:11
Ой, ну все, самого страшного преступника поймали..
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Мент
вчера, 11:05
Да самого страшного преступника в погонах, без чести и совести!
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Липчанин
04.12.2024 20:34
Чему удивляться.Был бы человек а дело сошьют
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+
04.12.2024 19:13
Информация очень интересная. Будет ещё веселее, когда по новому закону, в органах будет больше судимых... Готовимся к ещё более "интересному" сценарию.
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Гостья
04.12.2024 18:56
Молодцы оперативники.
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Г
04.12.2024 18:20
Бред полнейший! Что делала не совершеннолетняя девочка у борыги? Куда в это время смотрела тревожная мама? Уверен там не все так просто. Может просто кого-то хотят слить из органов?
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Гостья
04.12.2024 21:17
Так и есть!
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зуд
04.12.2024 17:05
все прогнило,сверху до низу.
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Ква
04.12.2024 16:24
25 лет, и то наверное мало.
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Глеб Жеглов
04.12.2024 16:02
Вот оно, лицо современной полиции.
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Гость
04.12.2024 19:23
Вот оно нынешние реалии…верим всему, что написано. Ну что ж…бумага она все стерпит….а время рассудит!
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