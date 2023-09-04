Происшествия

сегодня, 12:59

Арестован полицейский, помогавший подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому

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#превышение должностных полномочий
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Арестован полицейский, помогавший подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому

Липчанин подбросил наркотики 17-летней знакомой, а его друг полицейский помог возбудить против нее уголовное дело.

Октябрьский районный суд Липецка на 2 месяца арестовал 30-летнего полицейского, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, в январе 2023 года оперуполномоченный получил от знакомого по телефону сообщение о намерении подбросить наркотики находившейся у него дома 17-летней липчанке, но мер к предотвращению преступления не принял, а передал заведомо ложный донос неосведомленным коллегам, которые прибыли по указанному адресу и при личном досмотре обнаружили в кармане одежды ни о чем не догадывавшейся девушки подброшенный наркотик.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, но затем дело оказалось прекращено из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Теперь уголовное дело заведено в отношении самого полицейского: его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего.

«18 апреля в дежурную часть УМВД России по Липецку обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что знакомый её дочери подкинул ей наркотики, в связи с чем, в отношении неё было принято процессуальное решение. В результате проверки была собрана информация, свидетельствующая о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России по Липецку. На основании представленных оперативными службами материалов следственными органами принято процессуальное решение. Сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей.  При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — ранее рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
4 1055
#превышение должностных полномочий
4

Комментарии (4)

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Липчанин

31 минуту назад
Быстро сработали силовики, хорошо что не стали ждать 2024 года, в этом управились
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Ник

45 минут назад
На улице уже 2023 в милиции-полиции нечего не меняется…
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Ага

сегодня, 13:24
Троцкист, а когда такое было в нашем Зимбабве?
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Троцкист

сегодня, 13:16
Не так страшны тарифы жкх и рост цен в магазинах , а как страшны оборотни в погонах ! Гражданин должен чувствовать себя защищенным , верить и любить полицейского , а не трястись при виде их
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