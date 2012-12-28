В областной детской больнице двум подросткам после ДТП провели операции по новому методу

Инновация позволила обойтись, буквально, малой кровью.

Как сообщили в липецкой областной детской больнице, в ноябре 2024 года в отделение травматологии и ортопедии поступил ребенок из Ельца с тяжелой травмой ноги полученной в ДТП — оскольчатым перелом левой бедренной кости со смещением отломков.Предстояло «собрать» кости бедра, и с помощью новейшей российской системы «Анатомика» произвести синтез отломков. Операцию проводил заведующий отделением Евгений Зуев и врач Дмитрий Алексеев.«Контролировать свои манипуляции травматологи могли с помощью аппарата С- дуга, это цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет в онлайн режиме отслеживать положение отломков костей. Далее - через малоинвазивный доступ, без большого разреза был выполнен интрамедулярный (внутриканальный) синтез (фиксация) отломков бедренной кости. Новейшая российская система фиксации позволяет блокировать внутрикостный стержень отдельными винтами, через простой прокол кожи и давать компрессию на отломки —- для их лучшего сращения. Перелом у ребенка, который еще вчера требовал массивной операции с большой кровопотерей, с применением крупной пластины с винтами, угрозой несрастания, в областной детской больнице сделан с минимальным доступом, жестко фиксирован современным имплантом российского производства, который абсолютно ничем не уступает зарубежным аналогам», — сообщили в областной детской больнице»Эта методика была успешно применена и при оказании помощи другому ребенку пострадавшему в ДТП.«Дети после проведенных вмешательств уже буквально на следующий день пошли на костылях, хотя еще несколько лет назад им предстоял тяжелый длительный период лечения и восстановления. Сама методика операции не новая, раньше использовалась зарубежная система фиксации, но очень приятно работать с новой отечественной разработкой, которая превосходит свои западные аналоги как в качестве, так и в простоте применения.Методика применения интрамедулярного остеосинтеза с помощью Российской системы «Анатомика» в отделении травматологии и ортопедии ГУЗ «ОДБ» успешно освоена и в будущем будет применяться при таких сложных переломах у детей на постоянной основе», — добавили в больнице.