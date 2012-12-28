Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
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сегодня, 14:20
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В Ельце восстановили движение на затопленном участке под мостом
Об этом сообщил мэр города.
Это место вчера пострадало больше всех от выпавших осадков – дорога ушла под воду из-за того, что находится в низине, туда стекались потоки с других улиц, а ливнёвая канализация не справлялась. Дорогу пришлось перекрыть, а воду откачивать с помощью специальной техники.
Сейчас ситуация нормализована. По дороге вновь пошёл транспорт.
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