Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Общество
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47 минут назад
Залитый водой тоннель в Ельце перекрыли на ночь
Сегодня весь день из тоннеля откачивали воду – но тщетно
Еще днем глава города Евгений Боровских сообщал, что участок на улице Пушкина, в тоннеле под железной дорогой сложный, поскольку именно там низину собирается значительная часть воды с прилегающих улиц, а устаревшая конструкция ливневой канализации, несмотря на регулярную прочистку, не справляется со стоками.
— Противоаварийные работы по откачке воды в тоннеле на улице Пушкина и Промышленная проводились на протяжении всего дня силами аварийно-спасательной службы и МУП «Елец-Сервис». Вечером, в целях безопасности, было принято решение перекрыть проезд по данному участку до устранения проблемы. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца.
Фото и видео пресс-службы администрации Ельца
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