Залитый водой тоннель в Ельце перекрыли на ночь

Сегодня весь день из тоннеля откачивали воду – но тщетно

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Сегодня весь день в Ельце шел дождь, и местные коммунальщики вели борьбу с подтоплениями в городе как и в Липецке.Еще днем глава города Евгений Боровских сообщал, что участок на улице Пушкина, в тоннеле под железной дорогой сложный, поскольку именно там низину собирается значительная часть воды с прилегающих улиц, а устаревшая конструкция ливневой канализации, несмотря на регулярную прочистку, не справляется со стоками.



— Противоаварийные работы по откачке воды в тоннеле на улице Пушкина и Промышленная проводились на протяжении всего дня силами аварийно-спасательной службы и МУП «Елец-Сервис». Вечером, в целях безопасности, было принято решение перекрыть проезд по данному участку до устранения проблемы. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца.