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Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Общество
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8 минут назад
Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что квартире дома на проспекте Победы, 17 обнаружили мумию, в облсовете обсуждают новый закон об отлове бродячих собак, а мэрия ищет желающих украсить к Новому году площадь Петра Великого.
За восемь лет за квартирой накопился долг по коммунальным платежам в 137 тысяч рублей. Судебные приставы даже завели 10 исполнительных производств, но предъявить их, как оказалось, было некому.
«Быть одиноким среди людей, самое страшное, что может быть в жизни», — написала Татьяна.
«Какие выносливые у него были соседи!» — удивился комментатор.
«У нас соседка глухонемая пропала лет 15 назад, ну пропала и пропала, никто не придал этому значение, а лет 7-8 назад тоже топить начала, вскрыли, а она сидит на стульчике у окна и руки на швейной машинке, оказалась у нее дочь была, но связь не поддерживали, вот и просидела она так долго», — рассказали историю с Космонавтов, 38.
«Сейчас никто никому не нужен. Разучили нас общаться, а это в первую очередь, не ходим на парады, где виделись друг с другом и могли поддерживать отношения. Во дворах играли в лото, в домино, много людей вечерами выходило во дворы, все знали друг друга. Сейчас мало кто здоровается, все замкнутые, унылые, в квартиру ни к кому не зайти, и злые, и грязнули. Целый этаж будет прыгать по г-ну и моче и не уберут, а кто убирает — его же ненавидят», — считает Гость.
В Липецкой области скоро могут принять новый закон об отлове бродячих собак. От действующего он отличается тем, что вводит понятие пунктов временного содержания животных и разрешает усыпление агрессивных и больных животных.
В пункте, куда доставят отловленных на улице животных, за ними будут наблюдать 10 дней. Если животное нормальное, его отправят в приют, где, возможно, найдут новых хозяев, или обратно на улицу, но после стерилизации. Если же животное проявляет немотивированную агрессию, заразно или травмировано и при этом испытывает непереносимые физические страдания, его усыпят.
Судьбу животного будет определять специальная комиссия, в которую войдут ветеринары, зоопсихологи, представители пункта временного содержания и муниципалитета.
Подобные законы уже приняты в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, Чукотке, Магаданской области.
«Важно, чтобы промышленные предприятия, особенно, которые возле школ находятся, несли ответственность за стаи собак, которых они разводят Несчастные животные, считая дорогу своей территорией, выбегают и защищают её, также под колёса кидаются Они не должны выпускать стаи собак, щенков за свою территорию предприятий Это безответственность от отсутствия ответственности, а проходящие мимо люди, дети всегда рискуют. Исполкомовская улица и другие улицы, если разводите собак, следите за ними. Собак жалко, людей жалко». — написал Кот.
Новогоднее убранство площади Петра Великого будет таким же как и в прежние годы: по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес». Мэрия открыла торги на монтаж и демонтаж сказочного городка. Начальная цена контракта 4,7 миллиона рублей.
Еще два лота, размещенные на сайте госзакупок, предполагают новогоднее украшение площади у ОЦКНТ — 808 тысяч рублей, и Соборной площади — 1,2 миллиона рублей.
«Какой год одно и то же? Может уже пора, что-то новое сделать? Старые поломаны фигуры зато карманы у них полны», — заметил Гость.
«Думаю, что новогодний праздник на площади не стоит называть по именам зарубежных сказок. У нас имеются свои новогодние сказочные герои. Морозко, например». — предложил Ух ты!
Сегодня ночью в Липецке ожидается дождь и мокрый снег. Завтра, по прогнозам синоптиков, похолодает до +4 градусов.
Когда вы будете читать вечЁрку, сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» уже должны отремонтировать теплосеть на улице Космонавтов, а управляющие компании начнать раздачу тепла в многоэтажки, жильцы которых весь день сидели без отопления.
Это, кстати, шестое отключение отопления из-за порывов сетей с начала отопительного сезона.
Напомним, 20 октября 40 домов оказались без отопления из-за порыва трубопровода на улице Яна Фабрициуса, 22 октября энергетики меняли ветхий участок трубы на улице Интернациональной и отключили 15 домов, 30 октября на время ремонта теплосети были отключены 52 дома в районе улицы 50 лет НЛМК, 3 ноября прохудился трубопровод на улице Меркулова и без отопления остались более 150 домов, 7 ноября из-за ремонтных работ на улице Меркулова отопление отключили в почти 150 домах.
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