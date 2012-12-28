Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что квартире дома на проспекте Победы, 17 обнаружили мумию, в облсовете обсуждают новый закон об отлове бродячих собак, а мэрия ищет желающих украсить к Новому году площадь Петра Великого.