В Липецкой области ночью пройдет дождь и мокрый снег, станет прохладнее

Завтра похолодает до +4 градусов.

В ближайшие трое суток через Центральный Федеральный округ с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт — пройдут осадки (23 ноября местами сильные) преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом и снегом, порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 ноября — 2-3 градуса тепла, что на 3-4 градусов выше нормы, 24 ноября — около нуля градусов, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, утром местами гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 29 градусов мороза.