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Погода в Липецке
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29 минут назад
В Липецкой области ночью пройдет дождь и мокрый снег, станет прохладнее
Завтра похолодает до +4 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, утром местами гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.
День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 29 градусов мороза.
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