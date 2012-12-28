Липецкая вечЁрка: без тепла, перекрытие моста и ремонт мозаичного перехода

Сегодня, 21 октября, а отопление подали еще не во все многоэтажки, мэрия предупредила о том, что следующей ночью перекроет мост на улице Первомайской, и горсовет сообщил о выделении денег на ремонт самого красивого подземного перехода Липецка.