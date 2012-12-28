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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: без тепла, перекрытие моста и ремонт мозаичного перехода
Сегодня, 21 октября, а отопление подали еще не во все многоэтажки, мэрия предупредила о том, что следующей ночью перекроет мост на улице Первомайской, и горсовет сообщил о выделении денег на ремонт самого красивого подземного перехода Липецка.
Накануне был поврежден трубопровод на улице Яна Фабрициуса. Из-за чего без отопления остались жильцы больше 40-ка многоэтажек. Аварию довольно оперативно устранили.
Новости об отоплении набрали, в общей сложности, несколько сотен комментариев — тема горячая. Чаще всего читатели оставляют адреса проблемных домов. И их куда больше, чем заявленные 21.
«Прямо напротив Совета наших депутатов, тепла нет, горячую воду с боем дали утром и то с упреками, мол, почему вы названиваете в УК. Интересно, через дорогу тоже в куртках сидят на заседаниях? Или там все хорошо?» — спросили с Советской, 27.
«Улица 9 микрорайон, 23 до сих пор нет тепла и еще перебои с горячей водой! Квадра на нашу УК «Нефрит-Л» стрелки переводит, а УК на Квадру. Так когда включат теплоснабжение-то, и кто нам будет делать перерасчёт?» — интересуется Мария.
«Стаханова дом 2 нет отопления!» — добавила Лариса.
«Советская 68, нет горячей воды и тепла», — написал Tatl.
«Отопления нет. УК «Вариант» — самая отвратительная из всех», — сообщили с Юных Натуралистов, 15.
«Без отопления. УК «Нефрит-Л» не предпринимает никаких работ», — информация от Московской, 67.
«Отопления нет у половины дома. УК «Проспект» бездействуют. Дозвониться невозможно», — написали с Фрунзе, 15.
«Проезд Строителей, 16, третий подъезд. До сих пор в двухкомнатных квартирах по всему стояку нет тепла, батареи ледяные. УК «Парус» не реагирует, хотя заявки подаём с 15 октября», — пожаловался Житель.
«Циолковского 43, нет отопления, и не было, а также из крана горячей воды идёт ржавая, чуть тёплая вода! Ни УК, ни ЖЭК, ни единая диспетчерская служба не реагируют! Полное безобразие!» — написала еще одна Мария.
«Звездная 10/1 ни отопления, ни горячей воды!» — возмущается Гость.
«Хочется выразить всяческий респект и, как говорится уважуха, УК «Забота», мастера своего дела. Остальным не повезло, сочувствую искренне», — единичная благодарность от Котопса.
«Достоевского, 71 отопления нет, и даже не включали, из крана горячей воды течет холодная. Когда закончится это безобразие? А квитанции принесут за полный месяц?!» — жалуется снова Марина.
«ЖК «Звездный» тепла еще не было», — сообщил Алексей.
«Ворошилова, 3 нет горячей воды, нет отопления по некоторым стоякам квартир, текут батареи в подъезде — так работает УК «Перспектива», — доложил Глагол.
«Гагарина, 104 нет отопления, а горячей воды с июля», — информация от Алексея.
«Нет отопления и не было», — сообщили со Стаханова. 33.
«Московская, 67 УК «Нефрит-Л» с пятницы не может произвести работы по замене 1 метра сгнившей в подвале трубы отопления. Весь дом сидит без отопления», — жалуется Антон.
«УК «Нефрит-Л», Московская, 41 не было и нет отопления», — добавил Гость.
«УК «Зевс» забыла об обязанностях подать тепло по проспекту Мира 21, сидим в холоде», — жалуется Ельчанин.
«В пятиэтажках на Папина тепла не было и нет, всю прошедшую неделю! Запустить запустили; дома обогревались меньше суток, и всё! В Квадре сказали «порыв, когда устранят неизвестно». И что, наши дома числятся в графе «отопление запущено»?!» — спросила Степановна.
«Тепла как не было, так и нет. УК «Перспектива» не считает, что должна как-то суетиться, пусть все идет как идет, Квадра сбрасывает звонки», — еще один адрес Гагарина, 2.
«Гагарина, дом 6, нет отопления. За неделю тепла заплатим как за месяц», — уже подсчитывает убытки Наталья.
«Отопления не было и нет. И воды горячей тоже», — жалоба в проспекта Победы, 91а.
«Отопления нет, порывы. Подвал затоплен кипятком, никто не устраняет», — сообщают с Космонавтов, 47.
«Интернациональная, 19 отопления не было и нет в настоящее время, горячей воды нет с августа, спасибо руководству города за заботу и отличное выполнение своих должностных обязанностей», — возмущается Читатель.
«9 микрорайон, 20 нет отопления и горячей воды». — написала Сосулька.
«Терешковой, 18 отопления как не было, так и нет. В ДепЖКХ говорят, что нет параметров, автоответчик в районом офисе Квадры говорит, что по моему адресу тропическая жара. Из трех опубликованных телефонов отвечает только один — ЕДС», — добавила Снегурка.
«У нас по улице Депутатской дом 80 пол дома находятся без отопления, а компания «Малахит» и не думает давать, они вообще очень плохо работают, обещали, но не дали, к начальнику не дозвониться, не берут трубку, а диспетчер очень плохо разговаривает и грубит», — жалуется Гость.
«Улица Семашко, дом 5/2. До сих пор не включено отопление в части дома.УК «Парус» бездействует», — возмущается Мудрый.
«Имейте совесть, дайте отопление. Ни горячей воды, ни тепла. Яма во дворе 2 месяца стоит раскопанная, вы не знали, что осень наступит? Бастрыкину писать пора?» — написали с Терешковой, 35.
«Неделина, 49 нет отопления», — жалуются Жители.
«Студеновская, 3. Мерзнем вторую неделю. Город48, примите заявку», — попросил Гость.
«9 микрорайон, 24 нет отопления!» — жалуется Оля.
«В доме по улице Космонавтов, 38 с 10-го числа нет горячей воды и батареи холодные. ЕДС говорит, что аварии нет и только записывает заявки», — написала Галина.
Вечером энергетики сообщили, что завтра, 22 октября,будут менять ветхий участок теплосети на улице Интернациональная, 19. Для этого с 09:00 до 15:00 приостановят подачу горячей воды и отопления в дома на улицах Желябова, 2, 9, Зегеля, 2, Интернациональная, 11, 12, 12а, 19, 21, 3, Ленина, 3, 5, 7, 9 и Плеханова, 30, 34.
В ночь на среду, 23 октября, на капремонт полностью перекроют мост на улице Первомайской. Это самый маленький автомобильный мост в городе.
Объехать перекрытый мост можно будет по улицам Октябрьской и Карла Маркса. От перекрестка Фрунзе — Первомайская до моста можно двигаться вниз, как это было раньше.
У Уваровской ПМК-22 на ремонт мостика уйма времени — до 29 августа 2025 года. Цена ремонта 55 миллионов рублей. Эту строительную компанию липчане хорошо знают. Именно ее рабочие ремонтировали Петровский мост, заканчивают реконструкцию горбатого моста и начали ремонтировать моста на Плехановском спуске.
Комментаторов GOROD48 смутил долгий срок ремонта.
«Ну если эти ремонты делает одна организация, почему нельзя закрыть один мост и все силы бросить на него, потом беритесь за другой, да и сроки сократятся. Или у них так много работников, что везде успеют», — спросил 1.
«Китайцы сделали бы за месяц!» — уверен вася.
«В Москве такой мост за неделю бы сделали, у нас же 10 месяцев заложили, гениально», — добавил еще один читатель.
И еще одна хорошая новость о моста. Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проект реконструкции пешеходного моста на улице Гайдара.
В мэрии вдруг появились деньги сразу на несколько важных объектов. Например, завтра депутаты горсовета намерены обсудить выделение 20 миллионов рублей на ремонт подземного перехода у Нижнего парка, того самого, с красивой мозаикой. Несколько лет не могли найти средства, и вот на тебе, нашли!
Небольшое утешение для тех, у кого в домах до сих пор не включили отопление. Завтра в Липецке потеплеет: ожидается от +13 до +15 градусов.
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