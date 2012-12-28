Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
Здоровье
91
33 минуты назад
В больнице остаётся одна женщина с лихорадкой Западного Нила
Всего лихорадкой Западного Нила заболели четыре человека.
Напомним, всего лихорадкой Западного Нила заболели четыре человека, двое попали в реанимацию. Все четверо заразились в Липецке от укусов комаров.
Болезнь от человека к человеку не передается: лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных.
0
0
0
0
2
Комментарии