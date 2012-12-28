Липецкая красавица – одна из самых быстрых в стране

Софья добежала до пьедестала чемпионата России.

Липчанка Софья Маркина (Провоторова) стала «бронзовым» призёром командного чемпионата России по лёгкой атлетике в Краснодаре.Для этого 23-летней спортсменке пришлось выложиться по полной. В финале забега на 200 метров она на 5 сотых секунды улучшила свой личный рекорд трехлетней давности, показав результат 23,19 секунды. Быстрее мчались только победительница Наталья Комбарова из Москвы – 23,01 и занявшая 2-е место Виктория Максимова из Нижнего Новгорода – 23,03.5-е место заняла липчанка Ульяна Баженова, которая сейчас выступает одновременно за Тамбовскую и Нижегородскую области – 23,55.А ещё одна воспитанница липецкой «королевы спорта» Юлия Караваева, сейчас выступающая за Москву, стала чемпионкой на 100-метровке – 11,30. Баженова стала 4-й – 11,71.В финал мужского забега на 100 метров пробился липчанин Василий Касторных. В предварительном забеге он показал 10,56, а в решающем забеге двигался чуть медленнее – 10,64 и стал 7-м.Были близки липчане к медали в мужской эстафете 4х400 метров. Фёдор Волков, Данила Долин, Дмитрий Кирин, Даниил Некрасов заняли 4-е место – 3:18,91. Вся тройка призёров бежала гораздо быстрее, победители из Санкт-Петербурга - за 3:07,81.