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1584
21.11.2024 13:54
47

В регионе появятся пункты временного содержания бродячих животных

Новый закон по обращению с бездомными животными инициировало правительство Липецкой области. В регионе появятся пункты временного пребывания таких животных, дальнейшую судьбу собак и кошек определит специальная комиссия.

Природоохранный комитет Липецкого областного Совета обсудил законопроект «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области».

Представляя законопроект, начальник областного управления ветеринарии Михаил Андреев рассказал депутатам, что с 2020 года в Липецкой области отловлено более 17 тысяч безнадзорных животных, 14 тысяч из них, после стерилизации и вакцинации возвращены на улицы, остальных передали новым владельцам. При этом на 65% выросло количество жалоб липчан на безнадзорных животных. За четыре года зафиксировано шесть тысяч покусов людей животными без владельцев.

— Действующий метод контроля численности безнадзорных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) показал недостаточную эффективность. Безнадзорных животных меньше не становится. Свободное нахождение животных вызывает серьезное социальное напряжение в обществе. Поэтому управление ветеринарии и разработало законопроект, — сказал Михаил Андреев.

Законопроектом вводится новый термин — пункт временного содержания животных без владельцев (ПВС). Они могут быть как государственными, так и частными. Главное, чтобы пункты соблюдали установленные правила, которые будут к ним предъявляться.

— В нашем регионе пунктов временного содержания животных ещё нет. А именно они определены Конституционным судом России тем местом, где можно производить умерщвление агрессивного или больного животного, — пояснил Михаил Андреев. — К сожалению, в области количество нападений агрессивных животных на людей и своих же собратьев остаётся достаточно большим. Необходимы действенные меры для исправления ситуации.

По словам Михаила Андреева, признавать животных агрессивными сможет только комиссия, в которую войдут профессиональные кинологи, ветеринары, зоопсихологи, представители пункта временного содержания и муниципалитета. Наблюдать за животным в ПВС будут в течение 10 дней. После чего здоровых животных отправят в приют, где их вакцинируют, подлечат, и если необходимо — стерилизуют. Дальше животному или подыскивается семья, или оно отпускается в среду. Другое решение комиссия принимает только в случае немотивированной агрессии животного, если оно неизлечимо больно или травмировано и при этом испытывает непереносимые физические страдания.

Природоохранный комитет рекомендовал рассмотреть проект ближайшей сессии областного Совета. Если она его одобрит, закон может вступить в силу 1 марта 2025 года.

Подобные законы приняты в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, Чукотке, Магаданской области.
облсовет
животные
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Комментарии (47)

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сегодня, 01:22
освоения средств
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Липчанка
вчера, 17:51
Очень надеюсь, что в этот закон внесут изменения и полную отмену эвтаназии! А средства будут использованы на содержание и лечение животных! Так должно быть!
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В
вчера, 17:28
Соседней области состоятельный человек открыл принт! Да какой!!! Я перед ним на колени встала!!! А у нас одна беднота!!! Собачки, как жаль, что я не богатая! Я бы вам построила приют!
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Липецк
вчера, 17:36
А я бы присоединилась к вам! Низкий поклон людям, которые помогают животным!
Ответить
Я
вчера, 17:17
Ольга! Перебор-это плохое отношение к животным! Вы о чем?! Человек сам в состоянии позаботиться о себе! А о животных должны заботиться люди! Они тоже Божьи твари! Только добрее нас!
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Да
вчера, 17:40
Как вы правы! Животные, они же братья наши меньшие! Мы должны заботиться о них и любить их! А иначе какой смысл жизни, только доброта и любовь спасет мир!
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Тк
вчера, 15:16
А почему надо ссылаться на законы этих республик и областей, а почему не на закон,который принят Чеченской республикой ,где даже расставлять кормушки для бездомных животным, и , чтобы каждый забрал себе собаку или кошку ,и где животные не подвергались к гонениям.
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Марина
вчера, 17:30
Верно, я с вами полностью согласна! Животные заслуживают уважения! Очень обидно, когда им желают смерти и ненавидят их. Животные имею право на жизнь среди людей!
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Марина
вчера, 11:56
Ничего чудовищнее и не ожидалось- как взять в пример города,где процветал саботаж. .В состав комисси почему не включили зоозащитн.и волонтеров? Почему их не пригласили и не выслушали? А это ,именно они регулируют численность.Путем стерил.- за свой счёт! Где льготная стерилизация,а? Упр.Ветер.- это к вам!Взять в пример др.города(победнее Липецка)и организ. мобил.выезды в р-ны.От туда и везут в город приплод и ненужных уже собак! И в какие то,интересно,пункты собираетесь собак вселять? В Тербуны? Ну что ж...Посмотрим...
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Я
вчера, 11:41
Собака бывает кусачей от жизни собачей! Покормите ее, она вам будет благодарна!
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Викторм
вчера, 09:08
Опять "выпускать в среду обитания"... На кой они здесь в этой среде нужны?!
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Липецк
вчера, 01:05
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак!
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zzloyzz
вчера, 10:33
Согласен, животные наши братья меньшие
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Ольга
21.11.2024 21:59
А людям бездомным будит это счастье,кормить,поить,мыть,одевать...с собака это перебор ...
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Ну и ну
21.11.2024 23:20
А откуда они эти бездомные? Сейчас лежа на печи хорошо жить не получится, время не то. А если еще и бухать…. Сейчас надо учиться, учиться и учиться, а потом работать, работать и работать! Ну кормят же люди бездомных животных, так покормите вы бездомного человека. А еще бывают случаи, бездомных животных домой забирают. Не хотите животного - заберите человека.
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