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Общество
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21.11.2024 13:54
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В регионе появятся пункты временного содержания бродячих животных
Новый закон по обращению с бездомными животными инициировало правительство Липецкой области. В регионе появятся пункты временного пребывания таких животных, дальнейшую судьбу собак и кошек определит специальная комиссия.
Представляя законопроект, начальник областного управления ветеринарии Михаил Андреев рассказал депутатам, что с 2020 года в Липецкой области отловлено более 17 тысяч безнадзорных животных, 14 тысяч из них, после стерилизации и вакцинации возвращены на улицы, остальных передали новым владельцам. При этом на 65% выросло количество жалоб липчан на безнадзорных животных. За четыре года зафиксировано шесть тысяч покусов людей животными без владельцев.
— Действующий метод контроля численности безнадзорных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) показал недостаточную эффективность. Безнадзорных животных меньше не становится. Свободное нахождение животных вызывает серьезное социальное напряжение в обществе. Поэтому управление ветеринарии и разработало законопроект, — сказал Михаил Андреев.
Законопроектом вводится новый термин — пункт временного содержания животных без владельцев (ПВС). Они могут быть как государственными, так и частными. Главное, чтобы пункты соблюдали установленные правила, которые будут к ним предъявляться.
— В нашем регионе пунктов временного содержания животных ещё нет. А именно они определены Конституционным судом России тем местом, где можно производить умерщвление агрессивного или больного животного, — пояснил Михаил Андреев. — К сожалению, в области количество нападений агрессивных животных на людей и своих же собратьев остаётся достаточно большим. Необходимы действенные меры для исправления ситуации.
По словам Михаила Андреева, признавать животных агрессивными сможет только комиссия, в которую войдут профессиональные кинологи, ветеринары, зоопсихологи, представители пункта временного содержания и муниципалитета. Наблюдать за животным в ПВС будут в течение 10 дней. После чего здоровых животных отправят в приют, где их вакцинируют, подлечат, и если необходимо — стерилизуют. Дальше животному или подыскивается семья, или оно отпускается в среду. Другое решение комиссия принимает только в случае немотивированной агрессии животного, если оно неизлечимо больно или травмировано и при этом испытывает непереносимые физические страдания.
Природоохранный комитет рекомендовал рассмотреть проект ближайшей сессии областного Совета. Если она его одобрит, закон может вступить в силу 1 марта 2025 года.
Подобные законы приняты в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, Чукотке, Магаданской области.
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