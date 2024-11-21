В регионе появятся пункты временного содержания бродячих животных

Новый закон по обращению с бездомными животными инициировало правительство Липецкой области. В регионе появятся пункты временного пребывания таких животных, дальнейшую судьбу собак и кошек определит специальная комиссия.

Природоохранный комитет Липецкого областного Совета обсудил законопроект «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области».Представляя законопроект, начальник областного управления ветеринарии Михаил Андреев рассказал депутатам, что с 2020 года в Липецкой области отловлено более 17 тысяч безнадзорных животных, 14 тысяч из них, после стерилизации и вакцинации возвращены на улицы, остальных передали новым владельцам. При этом на 65% выросло количество жалоб липчан на безнадзорных животных. За четыре года зафиксировано шесть тысяч покусов людей животными без владельцев.— Действующий метод контроля численности безнадзорных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) показал недостаточную эффективность. Безнадзорных животных меньше не становится. Свободное нахождение животных вызывает серьезное социальное напряжение в обществе. Поэтому управление ветеринарии и разработало законопроект, — сказал Михаил Андреев.Законопроектом вводится новый термин — пункт временного содержания животных без владельцев (ПВС). Они могут быть как государственными, так и частными. Главное, чтобы пункты соблюдали установленные правила, которые будут к ним предъявляться.— В нашем регионе пунктов временного содержания животных ещё нет. А именно они определены Конституционным судом России тем местом, где можно производить умерщвление агрессивного или больного животного, — пояснил Михаил Андреев. — К сожалению, в области количество нападений агрессивных животных на людей и своих же собратьев остаётся достаточно большим. Необходимы действенные меры для исправления ситуации.По словам Михаила Андреева, признавать животных агрессивными сможет только комиссия, в которую войдут профессиональные кинологи, ветеринары, зоопсихологи, представители пункта временного содержания и муниципалитета. Наблюдать за животным в ПВС будут в течение 10 дней. После чего здоровых животных отправят в приют, где их вакцинируют, подлечат, и если необходимо — стерилизуют. Дальше животному или подыскивается семья, или оно отпускается в среду. Другое решение комиссия принимает только в случае немотивированной агрессии животного, если оно неизлечимо больно или травмировано и при этом испытывает непереносимые физические страдания.Природоохранный комитет рекомендовал рассмотреть проект ближайшей сессии областного Совета. Если она его одобрит, закон может вступить в силу 1 марта 2025 года.Подобные законы приняты в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, Чукотке, Магаданской области.