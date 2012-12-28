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35 минут назад
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Липецкая вечЁрка: спасение жизни на мосту, фейки про плату за тепло и запрет «наливаек»

Сегодня, 20 ноября, спасатели рассказали, как уговорили липчанина уйти с края моста, энергетики сообщили, что плата за тепло не меняется, и правила работы «наливаек» в многоэтажках ужесточат.

Вчера вечером спасатели больше часа уговаривали липчанина сойти с моста на улице Терешковой. Когда они приехали, 21-летний молодой человек уже перелез через перила. Уговоры удались и молодого липчанина отвезли в дежурную часть полиции. Там у него взяли объяснительную и переправили уже другим специалистам.

«Ничего нет дороже жизни и здоровья. А часики тикают, отбивая секунды жизни — достойно живите здесь и сейчас, заботясь о себе и близких», — написала Гостья1.

В Сети вдруг появилась информация о том, что плата за отопление теперь станет фиксированной и не будет зависеть от температурного режима.

В Липецком филиале компании «Квадра» это сообщение  назвали фейком.

Комментаторы этой новости прошлись по суммам, выставляемым за отопление, и по качеству услуги.

«На Терешковой, 42 за октябрь начислили за 15 дней, а отопление было четыре дня. И пофиг контролирующим органам на такое воровство, все тихо», — написал Так и есть.

«Липовская, 12 однокомнатная квартира за 11 дней 2.900 принесли по нормативу!» — возмутилась Света.

«По улице Баумана за отопление взяли по 3400 рублей. За что?» — спросила Галина.

«Плеханова 50. Батареи холодные, чё там про оплату?», — переживает Борис.

«Включите отопление уже! Что ж нет управы-то. Счет принесли за отопление, а его не было у нас», — попросили с Советской, 26.

«Эту Квадру пора переименовать в Жабу!» — поупражнялся в остроумии Я.

Кстати, в тепловом комплексе Липецкого филиала компании «Квадра»  не хватает четверти сотрудников! А Липецк называют городом сотен раскопок. По этому поводу комментаторы больше шутили, нежели ругались.

«Липецк смело может соперничать с Камчаткой по количеству гейзеров», — считает Фокс.

«Какая-то дичь! Это фиаско, братан», — уже издевается комментатор.

«Вы не понимаете. У нас настоящий туристический анклав. Как в далекой Исландии, кругом сплошные парящие геотермальные источники. Надо гордиться и зазывать туристов, пусть посмотрят на это «чудо», порадуются за нас и наш прекрасный город!» — подтрунивает Житель.

В Липецкой области собираются ограничить работу пивных и «наливаек», которые находятся на первых этажах в многоквартирных домах. В Липецке таких около 150.

Соответствующий законопроект запрещает совмещать пивные магазины с точками общепита. Продавать пиво можно будет только в заводской упаковке, но ни как не в розлив.  

Разработчики законопроекта хотят оградить жильцов многоэтажек от нарушителей тишины и общественного порядка. Закон может вступить в силу уже 1 марта 2025 года.

Комментаторы GOROD48 тут же набросали проблемные адреса.

«Закройте пивнуху во дворе Космонавтов, 106. Дом превратили в туалет», — попросил Гость.

«Всегда и везде будут продавать в обход, уже раньше пытались, это бессмысленно. Только все уйдут в тень! Да можно даже заказать на дом, только дороже, и никто не отследит, глупо. Так хотя бы огромные налоги в бюджет, а теперь контрафакт и серый бизнес», — уверен еще один Гость.

«У дома 15-а по улице Астраханской пивнушка. Здесь было все: крик, шум, свист, по улице прохаживались алкаши со стаканами пива. Все мочились тут же, брань, мат, драки, травмы, стрельба из оружия. Жителям не позавидуешь! Тут и дети сопьются», — пожаловался Силикатный.

«Пивнушка по соседству с 27 школой, район Манежа — это нормально?» — спросил манеж.

«Космонавтов 70/1 у нас прям во дворах круглосуточный «Бархат» я не понимаю почему его разрешили открыть с выходом во двор жилого района», — сообщила Елена Погорелова.

«Ну и закроете пивнушки, а что вместо них, фитнес откроете что ли? Понаставили дурацких, никому не нужных тренажёров во дворах, на этом массовый спорт закончился, а частники цены ломят, в качалку некуда пойти!» — написали Липецкие басни.

«Наш облсовет уже лет десять борется с пивнушками, а воз и ныне там», — подсчитал Петрович.

Не исключено, что завтра в Липецке будет зафиксирован температурный рекорд. По прогнозам синоптиков,  столбики термометров могут подняться до +10 градусов.

Самым теплым день 21 ноября стал в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был не так уж и давно, в 1998 году стояли трескучие морозы: — 23 градусов.
вечЁрка
спасатели
фейк
наливайки
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Комментарии (1)

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20 минут назад
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