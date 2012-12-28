Липецкая вечЁрка: спасение жизни на мосту, фейки про плату за тепло и запрет «наливаек»

Сегодня, 20 ноября, спасатели рассказали, как уговорили липчанина уйти с края моста, энергетики сообщили, что плата за тепло не меняется, и правила работы «наливаек» в многоэтажках ужесточат.