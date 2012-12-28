В Липецкой области резко потеплеет: до +11

Вместе с теплом придут осадки: прогнозируются дожди.

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт — пройдут осадки (23 ноября местами сильные) преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом и снегом, скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 22 и 23 ноября — 1-3 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 21 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 23 градусов мороза.