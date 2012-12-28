Спасатели и полицейские уговорили 21-летнего парня слезть с моста через Каменный лог

Липчанин стоял на краю моста, на уговоры понадобился час.



Вечером 19 ноября в полицию и службу «112» позвонили сразу несколько жителей Липецка, сообщивших о молодом человеке, который перелез через перила моста на улице Терешковой.К мосту прибыли полицейские и спасатели городского управления ГО и ЧС. Больше часа уговаривали 21-летнего парня вернутся за ограждение. Затем патруль ДПС отвез его в дежурную часть полиции.