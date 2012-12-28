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Происшествия
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51 минуту назад
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Спасатели и полицейские уговорили 21-летнего парня слезть с моста через Каменный лог
Липчанин стоял на краю моста, на уговоры понадобился час.
К мосту прибыли полицейские и спасатели городского управления ГО и ЧС. Больше часа уговаривали 21-летнего парня вернутся за ограждение. Затем патруль ДПС отвез его в дежурную часть полиции.
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