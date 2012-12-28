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Общество
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сегодня, 13:59
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В Липецкой области собираются ограничить работу пивных в многоквартирных домах
Законопроект ужесточает требования к так называемым «наливайкам» и магазинам разливного пива, расположенным на первых этажах многоквартирных домов.
Предлагается запретить совмещение магазина и предприятия общественного питания в одном помещении, а пиво должно продаваться не в розлив, а только в заводской упакованной таре.
Законопроект определяет четыре вида предприятий общественного питания, которые могут продавать слабоалкогольные напитки — рестораны, ĸафе, бары и буфеты.
Ограничивается и время продажи слабоалкогольных напитков. Для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, и имеющих отдельную кухню площадью не менее 10 ĸв.м. и 20 посадочных мест в зале обслуживания, такое время устанавливается с 08:00 до 23:00. Для предприятий питания, расположенных на прилегающих к МКД территориях — с 09:00 до 21:00.
Новый закон, по заявлению его разработчиков, призван оградить жильцов многоквартирных домов от нарушителей тишины и общественного порядка.
В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, действует около 100 магазинов, торгующих разливным пивом в многоэтажках и 50 «наливаек».
Как рассказал на своей прямой линии губернатор Игорь Артамонов, если закон будет принят областным Советом, то в силу он вступит 1 марта 2025 года.
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