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сегодня, 13:59
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В Липецкой области собираются ограничить работу пивных в многоквартирных домах

Комитет по экономике Липецкого областного Совета одобрил законопроект «О регулировании отдельных вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Законопроект ужесточает требования к так называемым «наливайкам» и магазинам разливного пива, расположенным на первых этажах многоквартирных домов.

Предлагается запретить совмещение магазина и предприятия общественного питания в одном помещении, а пиво должно продаваться не в розлив, а только в заводской упакованной таре.

Законопроект определяет четыре вида предприятий общественного питания, которые могут продавать слабоалкогольные напитки — рестораны, ĸафе, бары и буфеты.

Ограничивается и время продажи слабоалкогольных напитков. Для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, и имеющих отдельную кухню площадью не менее 10 ĸв.м. и 20 посадочных мест в зале обслуживания, такое время устанавливается с 08:00 до 23:00. Для предприятий питания, расположенных на прилегающих к МКД территориях — с 09:00 до 21:00.

Новый закон, по заявлению его разработчиков, призван оградить жильцов многоквартирных домов от нарушителей тишины и общественного порядка.

В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, действует около 100 магазинов, торгующих разливным пивом в многоэтажках и 50 «наливаек».

Как рассказал на своей прямой линии губернатор Игорь Артамонов, если закон будет принят областным Советом, то в силу он вступит 1 марта 2025 года.
пиво
наливайки
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Комментарии (20)

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Как гость
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Стеценко
1 минуту назад
А когда в столовую «хуторок» на ж/д вокзале в жилом доме закроют???!
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От
11 минут назад
смешных законов толку нет и не будет ,иммитация борьбы с пьянством !
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Житель
22 минуты назад
А в чем разница если пивнуха не в доме, а в 10 метрах от дома?
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Копчик
24 минуты назад
Самый ходовой бизнес табак и алкаголь! И вы хотите это прикрыть!? Вы подумали что собрались сделать!?
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Странно
27 минут назад
В многоквартирном доме до 23 часов? Раньше пивнушки стояли отдельно. Например у столовой номер 15 КП нлмк, стояла пристройка, там находилась пивнушка. Разливное пиво и алкоголь. Далеко от жилых домов.
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Советская 26
27 минут назад
Кто там Советскую 26 упомянул? Тут еще тепла нет, чтобы пивнухи открывать! Отопление нужно дать сначала! А то "синенькие" обморозят все себе. И на черт они нужны нам, тут своих выпивающих 50 лет, с момента застройки дома,хватало.
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Может
6 минут назад
Депутаты под боком сопьются.
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Лена
30 минут назад
Неужели давно пора запретить.
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Колхозник
34 минуты назад
Пивнушкам. Не место в жилых домах
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Гость
37 минут назад
Всегда и везде будут продавать в обход, уже раньше пытались, это бессмысленно. Только все уйдут в тень! Да можно даже заказать на дом, только дороже, и никто не отследит, глупо. Так хотя-бы огромные налоги в бюджет, а теперь контрафакт и серый бизнес
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Советская 26
37 минут назад
Надо открыть.
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