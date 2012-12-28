В Липецкой области собираются ограничить работу пивных в многоквартирных домах

Комитет по экономике Липецкого областного Совета одобрил законопроект «О регулировании отдельных вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».Законопроект ужесточает требования к так называемым «наливайкам» и магазинам разливного пива, расположенным на первых этажах многоквартирных домов.Предлагается запретить совмещение магазина и предприятия общественного питания в одном помещении, а пиво должно продаваться не в розлив, а только в заводской упакованной таре.Законопроект определяет четыре вида предприятий общественного питания, которые могут продавать слабоалкогольные напитки — рестораны, ĸафе, бары и буфеты.Ограничивается и время продажи слабоалкогольных напитков. Для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, и имеющих отдельную кухню площадью не менее 10 ĸв.м. и 20 посадочных мест в зале обслуживания, такое время устанавливается с 08:00 до 23:00. Для предприятий питания, расположенных на прилегающих к МКД территориях — с 09:00 до 21:00.Новый закон, по заявлению его разработчиков, призван оградить жильцов многоквартирных домов от нарушителей тишины и общественного порядка.В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, действует около 100 магазинов, торгующих разливным пивом в многоэтажках и 50 «наливаек».Как рассказал на своей прямой линии губернатор Игорь Артамонов, если закон будет принят областным Советом, то в силу он вступит 1 марта 2025 года.