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Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон
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сегодня, 09:37

Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон

А на улице Юношеской — мусор в здании.

Днем 11 ноября в девятиэтажном доме на улице 15-й микрорайон загорелась подсобка. Огонь повредил пять квадратных метров отделки помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ночью 12 ноября огонь вспыхнул в неэксплуатируемом помещении на улице Юношеской областного центра — горел мусор на четырех квадратных метрах.
МЧС
пожар
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