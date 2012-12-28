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«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку
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Общество
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сегодня, 09:37
Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон
А на улице Юношеской — мусор в здании.
Ночью 12 ноября огонь вспыхнул в неэксплуатируемом помещении на улице Юношеской областного центра — горел мусор на четырех квадратных метрах.
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