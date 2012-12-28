Подсобка в девятиэтажном доме горела на улице 15-й микрорайон

А на улице Юношеской — мусор в здании.



Днем 11 ноября в девятиэтажном доме на улице 15-й микрорайон загорелась подсобка. Огонь повредил пять квадратных метров отделки помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 12 ноября огонь вспыхнул в неэксплуатируемом помещении на улице Юношеской областного центра — горел мусор на четырех квадратных метрах.